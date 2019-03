Chao Pak Kei sagra-se campeão na ‘bolinha’ com goleada

A formação do Chao Pak Kei sagrou-se ontem campeã na segunda divisão do campeonato da ‘bolinha’ ao golear o O Cheng, por 6-0. Diego Patriota foi a figura do encontro, ao apontar um ‘hat-trick’.

O Chao Pak Kei conquistou ontem o campeonato da segunda divisão da ‘bolinha’ com uma goleada frente ao O Cheng, por 6-0. As duas equipas já tinham garantido a subida ao principal escalão da modalidade, por ficarem nos três primeiros lugares, mas estava ainda por decidir quem seria o campeão.

A partida foi praticamente de sentido único, com o Chao Pak Kei a apostar desde cedo em resolver o encontro, e acabou por ir para o intervalo já com uma vantagem confortável de 3-0. A segunda parte acabou por trazer mais do mesmo, com o Chao Pak Kei a atacar e o O Cheng a defender como podia, procurando explorar o contra-ataque mas sempre sem grande perigo para a baliza defendida por Domingos Chan.

A partida terminou com 6-0 a favor do Chao Pak Kei graças a um ‘hat-trick’ de Diego Patriota, dois golos de Bruno Figueiredo e outro de Felipe Denilson. “Sabíamos que se conseguíssemos impor o nosso ritmo no primeiro tempo poderíamos dilatar um pouco o placar. Terminámos com três golos e depois fizemos mais três na segunda parte”, começou por dizer Diego Patriota ao PONTO FINAL.

No final da partida, o médio brasileiro enalteceu o percurso da equipa ao longo de um campeonato que acabou por ser bem mais longo do que o esperado. “Sabíamos que iria ser um campeonato duro por causa do período dos jogos, duas fases que demoram muito, mas conseguimos cumprir os objectivos com êxito”, frisou.

O Chao Pak Kei vive actualmente um grande momento de forma a nível do futebol local. Para além do título conquistado na segunda divisão na ‘bolinha’, a formação orientada por Ignacio Hui lidera tranquilamente a Liga de Elite, competição onde procura sagrar-se campeã este ano. “Vim para semear alguma coisa, tentar ajudar os jogadores locais a nível do desenvolvimento. Nesses cinco ou seis anos temos lutado, no ano passado conseguimos ganhar a taça e este ano estamos a liderar o campeonato, acho que estamos a colher os frutos”, acrescentou Diego Patriota.

Depois de já ter vencido o Benfica de Macau nesta edição da Liga de Elite, o Chao Pak Kei tem esta quinta-feira mais um duelo de dificuldade acrescida ao medir forças com o Ka I, equipa que segue na segunda posição da tabela e que, tal como o Chao Pak Kei, ainda não sofreu qualquer derrota esta época.