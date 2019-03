“A Humidade dos Dias”, primeiro livro de Luís Mesquita de Melo, apresentado a 22 de Março

Será apresentado no próximo dia 22 de Março, na Livraria Portuguesa, o primeiro livro da autoria de Luís Mesquita Melo, intitulado “A Humidade dos Dias”. Esta é a primeira obra editada pela recém-criada agência literária Capítulo Oriental, sediada em Macau. Esta “memória literária”, como é descrita no comunicado divulgado pela agência, é feita de pequenas histórias e capítulos ligados aos Açores, onde o autor passou a infância. Além disso, há também incursões pela Ásia, onde Luís Mesquita Melo vive.

“A Humidade dos Dias” tem prefácio do professor, escritor e ensaísta Victor Rui Dores, e posfácio de Ângela de Almeida, investigadora e escritora. O primeiro livro de Luís Mesquita de Melo, com uma ilustração original de Konstantin Bessmertny na capa, será apresentado na Livraria Portuguesa no dia 22, às 18h30, por Sérgio de Almeida Correia.

O autor nasceu na cidade da Horta, na ilha do Faial, e em 1990 veio viver para Macau, tendo trabalhado no Gabinete para a Modernização Legislativa e como assessor da presidente da Assembleia Legislativa. Regressou a Portugal em 1997, onde trabalhou como assessor do então ministro da Economia. Em 2005 voltou para Macau, onde trabalha como advogado e executivo ligado à indústria do jogo.

Esta é a primeira obra a ser lançada pela Capítulo Oriental, a recém-criada agência literária que se dedica a fazer a ponte entre a Ásia e os países e territórios de língua portuguesa. Em paralelo, a Capítulo Oriental lança um selo editorial que vai publicar, sobretudo, obras de autores de Macau ou que se dediquem a escrever sobre o território, bem como antologias multilingues com autores dos espaços de língua portuguesa e chinesa. A.V.