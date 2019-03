Sulu Sou defende alocação de mais recursos para doenças raras em Macau

Mais recursos para a investigação e tratamento de doenças raras é o que defende o deputado Sulu Sou. Em interpelação escrita, o pró-democrata aponta para a inexistência de um sistema, base de dados, políticas e enquadramento legal para este tipo de patologias.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou defende que sejam investidos mais recursos na investigação e tratamento de doenças raras em Macau. Numa interpelação escrita, o pró-democrata questionou o Governo sobre os critérios que são actualmente adoptados para classificar e definir estas patologias, e perguntou como podem ser agilizados os procedimentos administrativos para aquisição de medicamentos. O também vice-presidente da Associação Novo Macau insta ainda o Executivo a prestar mais atenção aos cuidados pré-natais e pediátricos.

“Macau tem um sistema de saúde público rico e que consegue apoiar diferentes tipos de tratamentos gratuitos, mas não existe nenhum sistema, base de dados, políticas nem enquadramento legal para as doenças raras. Macau tem uma população reduzida e poucos casos, o que causa o lento progresso na investigação de doenças raras, mas a taxa de incidência está a aumentar”, refere o deputado.

Sulu Sou apresenta quatro exemplos recentes de cidadãos de Macau diagnosticados com doenças raras: “Em Março de 2016, uma rapariga que sofria da síndrome de Treacher Collins morreu. Em Janeiro de 2018, uma mãe alegou que o seu filho, com síndrome de Angelman, teve o seu tratamento adiado. Em Março de 2018, um rapaz que sofria da síndrome de Guillain-Barre recebeu tratamento e, em Outubro, um pai disse que o seu filho sofria de leucodistrofia metacromática”.

O deputado perguntou ao Governo qual a lista de doenças raras actualmente adoptada pelos Serviços de Saúde e questionou se serão usados outros critérios, tais como a taxa de incidência, para criar uma que melhor se adeque à realidade local. O também vice-presidente da Associação Novo Macau aponta que, uma vez que a maioria das doenças raras são também genéticas, se o paciente desenvolver a patologia nos primeiros anos de vida, tal pode resultar em graves danos ou mesmo risco de vida. “Como pode o Governo promover e reforçar os testes pré-natais, bem como os exames pediátricos?”, questiona.

O democrata aponta ainda que os medicamentos para as doenças raras são pouco procurados no mercado. Porém, o Governo “tem dinheiro mais do que suficiente para suportar os preços elevados, mas existe uma falta de experiência em procurar estes fármacos”. “De forma a evitar perder a melhor oportunidade para o tratamento simplesmente por causa de procedimentos administrativos, como pode o Governo melhorar a procura e utilização dos medicamentos para doenças raras?”, questiona o deputado.

Esta não é a primeira vez que Sulu Sou interpela o Governo sobre este assunto. Em Novembro, durante uma sessão plenária da Assembleia Legislativa, o democrata afirmou que, especialmente na Ásia, têm aumentado os casos de doenças raras, “expondo ainda mais as insuficiências dos governos nesta matéria”. “No caso do Governo de Macau, até ao momento, ainda não foi criado um regime geral para prevenção, tratamento e medicação das doenças raras”, disse, na altura. “Macau tem a necessidade de criar definições e uma lista das doenças raras, a fim de uma melhor distribuição dos recursos médicos, de acelerar o ritmo de desenvolvimento da especialidade de genética, melhorando a descoberta e o tratamento das doenças raras e de criar um mecanismo mais eficaz de importação e aprovação de medicamentos para as doenças raras”.