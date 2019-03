Inscrições para formação em Cambridge e Coimbra arrancam quarta-feira

O prazo de inscrições para o Programa de Formação de Docentes e Investigadores, das instituições do ensino superior de Macau, decorre de 13 a 29 de Março, período durante o qual serão seleccionados 40 candidatos para dois cursos de Verão, a realizarem-se nos dias 23 e 24 de Junho nas Universidades de Cambridge e de Coimbra. O objectivo é incentivar o corpo docente das instituições de ensino superior de Macau a elevar o nível da investigação científica e as competências pedagógicas profissionais no território, junto destas entidades em Inglaterra e Portugal.

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) volta assim, em 2019, a promover esta iniciativa de intercâmbio académico, num contexto de aprendizagem contínua, que será ministrada em língua veicular inglesa. São 20 lugares à disposição dos interessados, em cada uma das instituições.

O curso realizado no Clare Hall Cambridge vai abordar o tema “Cambridge – Liderar a Educação e a Inovação” e incluirá seminários temáticos, grupos de debate com estudiosos, visitas ao campus e ao centro de investigação da Universidade, refere a nota informativa. Já o curso de formação da Universidade de Coimbra irá explorar o tema “Desenvolvimento, Liderança e Globalização”, através de seminários, workshops e visitas culturais de estudo, com conteúdos que abrangem diferentes áreas científicas, como a pedagogia e a comunicação transnacional e intercultural.

Os candidatos deverão reunir um conjunto de requisitos para se submeterem às vagas propostas, tais como possuir título de residência permanente no território, grau de mestre ou superior, três ou mais anos de experiência de investigação e ensino local, e uma carta de recomendação emitida pelo organismo ou unidade científica onde lecciona. As inscrições podem ser feitas online, através da página electrónica do DSES, onde estão disponíveis mais informações sobre o programa. R.M.