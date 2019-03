Governo quer proibição de venda de álcool a menores de 18 anos

O Executivo tenciona proibir o consumo e a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e prepara legislação para submeter a consulta pública no 2º semestre de 2019.

Raquel Moz

raquelmoz.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde apresentaram na última sexta-feira os princípios gerais da proposta legislativa que vai regulamentar o controlo de bebidas alcoólicas em Macau, onde deverá ficar definida a idade mínima para o consumo de álcool nos 18 anos, tal como acontece na maioria dos países, incluindo Portugal. A criação de um regime legal para minimizar os riscos associados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas é “uma necessidade”, conforme anunciou o chefe do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Lam Chong, em conferência de imprensa após a 1ª reunião da Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas, que decorreu no Hospital Conde de São Januário. As medidas legislativas deverão avançar para consulta pública no segundo semestre de 2019, foi igualmente revelado.

O aumento do alcoolismo junto dos jovens é um problema de saúde pública mundial, cuja prevenção não possui enquadramento legal específico no território, ao contrário das restrições existentes em relação ao tabaco e à venda ilegal a menores, que podem resultar em multas a partir de 20 mil patacas. O valor das sanções nesta matéria não foi ainda ponderado, devendo vir a ser posteriormente discutido junto do sector. Os responsáveis locais contam submeter as medidas, agora enumeradas, a debate alargado com os diferentes sectores da sociedade, de onde é esperado que surjam decisões relativas não só à proibição da venda de álcool a menores, mas também à limitação da publicidade e das promoções de bebidas alcoólicas em geral, ao tipo de sanções previstas para os infractores, ao valor das multas a aplicar, e demais estratégias de dissuasão com resultados de sucesso noutros países ou regiões, foi também referido.

Sobre a mesa estão também a possível subida de imposto sobre produtos alcoólicos e consequente aumento do preço de venda ao público; formas de sanção para os pais dos infractores, inimputáveis enquanto menores; ou os métodos de verificação da idade dos jovens, sem colocar em causa o direito à protecção de dados pessoais.

Quanto à situação de Macau, os dados existentes remontam a um estudo, realizado em 2013, feito a 7.186 alunos das escolas secundárias do território, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. As conclusões do inquérito revelaram que quase 80% dos estudantes, que frequentavam o ensino do 7º ao 12º ano, afirmavam ter experimentado já bebidas alcoólicas, tendo um terço deles iniciado antes dos 13 anos de idade. O mesmo estudo indicava que 8% dos alunos bebia em excesso, 1,6% tinham tido experiências de embriaguez e 2,6% admitiam ter entrado em conflito com a família ou os amigos devido à ingestão de álcool.

Recorde-se que em Macau existem regulamentos rígidos sobre a condução de veículos em estado de embriaguez, mas não existem quaisquer disposições legais para a prevenção e controlo do problema do consumo de álcool em excesso, que transcende o plano individual para afectar o contexto da família e da comunidade, segundo a Comissão.

A abertura da Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas foi presidida pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, onde participaram representantes de equipas de trabalho para as questões da alimentação saudável, doenças oncológicas, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crónicas e demência.