Centenas saíram à rua para protestar contra reconhecimento de cartas de condução

Oscila entre 440 e mil a estimativa do número de pessoas que, na tarde de sábado, saiu à rua em protesto contra o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e a China continental. Na sequência da manifestação, o deputado Ng Kuok Cheong vai enviar uma interpelação escrita ao Governo para que este acordo não seja recíproco.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Centenas de pessoas saíram à rua no sábado para protestar contra o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e o interior da China. Dados avançados ao PONTO FINAL pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPCS) dão conta que, no total, o número de manifestantes não chegou aos 450, enquanto que só a manifestação liderada pela Associação Novo Macau terá mobilizado 800 pessoas, de acordo com o deputado Sulu Sou. Ng Kuok Cheong, da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau, estima que, no total, cerca de mil pessoas tenham saído em protesto e, na sequência da manifestação, vai hoje enviar uma interpelação escrita ao Executivo.

Informações avançadas ao PONTO FINAL pelo CPSP indicam que, no total, os dois protestos juntaram 440 pessoas, tendo sido mobilizados 80 agentes para manter a ordem pública. A Associação Novo Macau conseguiu movimentar 260 protestantes, enquanto que a Iniciativa de Desenvolvimento Democrático terá ficado pelos 180, referem as autoridades. Ng Kuok Cheong, que não quis separar os dois grupos, estima que cerca de mil pessoas tenham saído à rua no sábado à tarde, enquanto que Sulu Sou afirma que só a Novo Macau conseguiu chamar 800 pessoas.

Na sequência da manifestação, Ng Kuok Cheong disse que vai remeter hoje uma interpelação escrita ao Governo, insistindo num reconhecimento não mútuo das cartas de condução. “Deixem os condutores de Macau conduzir no interior da China e deixemos os cidadãos do interior da China aproveitar os transportes públicos e caminhar nesta pequena cidade. Nós vamos tentar insistir que a negociação siga por esta via e evitar que o acordo seja repentinamente implementado de forma recíproca”, afirmou o deputado pró-democracia.

Na carta que foi entregue na Sede do Governo, no final do protesto, a Associação Novo Macau acusa as autoridades de não aplicarem adequadamente a lei contra os condutores ilegais e afirma que Chui Sai On ainda pode impedir a assinatura do acordo. “Ainda antes do acordo ser implementado, os condutores ilegais do interior da China, que têm uma cultura e estilo de condução diferentes, já se tornaram numa potencial ameaça do trânsito de Macau, como resultado de uma lacuna legal e falta de aplicação da lei. Se o acordo for deveras implementado, mais de 300 milhões de cidadãos do interior da China vão poder conduzir em Macau sem ter que realizar nenhum exame, expandindo grandemente a base de condutores ilegais”, pode ler-se na missiva.

Em Abril do ano passado, o Chefe do Executivo delegou poderes no secretário para os Transportes e Obras Públicas para celebrar, com as autoridades do interior da China, o acordo de reconhecimento mútuo das cartas de condução. Quase um ano depois, este pacto continua por assinar. Em ocasiões anteriores, Raimundo do Rosário garantiu que este assunto estaria fechado ainda no seu mandato, mas, na semana passada, o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego já não se comprometeu com este prazo.