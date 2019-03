Ser mulher em Macau: uma condição “bastante boa” ou ainda há “muito caminho para traçar”?

Assinala-se hoje o Dia Internacional da Mulher e o PONTO FINAL ouviu nove mulheres de vários quadrantes da sociedade de Macau para um retrato geral que vai da discriminação de género até à violência doméstica, passando pela situação precária das trabalhadoras domésticas no território. “Desde os tempos de Adão e Eva que o homem sempre foi superior. Demora algum tempo a ultrapassar isso”, lembra Juliana Devoy.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Se há quem entenda que a situação das mulheres em Macau é “bastante boa”, há também quem acredite que há ainda muito por fazer no que diz respeito aos direitos da mulher no território. A deputada Agnes Lam recorda o fosso que existe entre homens e mulheres nos cargos de chefia, enquanto Juliana Devoy, directora do Centro do Bom Pastor, diz mesmo que as campanhas em nome das mulheres são desnecessárias: “Elas não são discriminadas”. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Mulher, um dia que “não existiria se estivéssemos todos bem”, refere a professora universitária Maria José Grosso.

“Desde os tempos de Adão e Eva que o homem sempre foi superior. Demora algum tempo a ultrapassar isso”. A afirmação é de Juliana Devoy, a norte-americana que está em Macau há quase 30 anos, e serve para justificar algumas diferenças que se verificam a nível global entre homens e mulheres. “A situação não é assim tão má em Macau, mas pode melhorar, não há dúvidas”, diz.

Segundo a directora do Centro do Bom Pastor, “a situação da mulher é bastante boa, em comparação com muitos outros lugares, porque não há discriminação às mulheres por serem mulheres”. O facto de não se encontrarem mulheres em cargos de chefia “não quer dizer que elas não sejam deliberadamente desconsideradas”, diz Devoy, explicando: “Acho que é tradição”. São as mulheres que não se candidatam a muitos desses cargos, diz a norte-americana: “As mulheres têm boas hipóteses, quando olhamos para outros países, especificamente países asiáticos, a discriminação é bastante clara. Aqui existem oportunidades. Não são deliberadamente postas de lado, elas não se candidatam a muitos cargos desses”. “Não há necessidade de fazer campanha em nome das mulheres, elas não são discriminadas”, diz mesmo, acrescentando que, ainda assim, “a situação pode ser melhorada”.

Juliana Devoy afirma que, em Macau, não há pressão para que as mulheres casem e tenham filhos. Aliás, acontece o contrário. “Como as mulheres são consideravelmente mais que os homens, não há pressão, é o oposto, elas querem encontrar um homem e é difícil. Macau não é como alguns países asiáticos, em que a mulher fica em casa até casar. Este é um grande problema em Macau, as mulheres não conseguem encontrar um parceiro adequado”. Recorde-se que, de acordo com os dados divulgados na passada quarta-feira pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), a população feminina em Macau representa 53,1% do total.

Apesar da situação “bastante boa”, as mulheres continuam a sofrer com a violência doméstica. Juliana Devoy lembra que antes de ser aprovada a lei da violência doméstica havia “zero punição” para os agressores. Agora, “a situação é diferente, mais mulheres vão fazer denúncia e a polícia tem de fazer qualquer coisa, as mulheres sentem que têm algum apoio”. E o Governo faz o suficiente para proteger as vítimas? “Sim”, responde. “Há algo que está a ser feito”, acrescenta. Sobre os casos de tráfico humano, cujas vítimas são acolhidas no Centro Bom Pastor, Juliana Devoy diz não perceber a escassez de casos: “Eu não sei o que se passa. Recentemente não houve casos e no ano passado só houve um caso. Nos últimos anos temos recebido menos vítimas de tráfico humano”. Porquê? “Essa é a minha questão, não sei”.

“O PROBLEMA REAL É A TRADIÇÃO NA COMUNIDADE CHINESA”

Tracy Choi, cineasta premiada de Macau, concorda que a violência doméstica é um problema no território e encontra uma explicação: “Em Macau, o problema real é a tradição na comunidade chinesa. Elas crescem com a pressão de casar e ter filhos e com a percepção da família convencional”.

Relativamente às diferenças salariais entre homens e mulheres, a realizadora faz uma comparação com as regiões vizinhas. “Na minha opinião, acho que em Macau o salário das mulheres é mais ou menos o mesmo em relação ao dos homens. Acho que em Macau há mais igualdade do que em sítios. Os salários das mulheres em Macau são mais elevados do que em Hong Kong ou Taiwan, mas, para mim, isto acontece porque o salário de Macau, em geral, é mais alto do que nessas regiões, não é necessariamente porque as mulheres de Macau tenham lutado mais pela igualdade”. Há, então, igualdade? “Mais igualdade do que na média”, refere.

“AS MULHERES ESTÃO A TENTAR DISTANCIAR-SE DOS VALORES CONVENCIONAIS”

Opinião semelhante tem Elisabela Larrea. A investigadora da cultura macaense acredita que, hoje em dia, há mais oportunidades para as mulheres, particularmente para as macaenses. “Existem mais oportunidades para as mulheres hoje em dia, especialmente mulheres macaenses, devido ao facto de a maioria ser bilingue ou trilingue”. Outro factor benéfico é o crescimento da economia, aponta.

“A condição das mulheres em Macau é cada vez melhor porque há cada vez mais oportunidades e as mulheres estão a tentar distanciar-se dos valores convencionais”, refere, afirmando que, na sua opinião, em Macau “os salários e a progressão na carreira não são baseados em género, são baseados nas capacidades”.

Ainda assim, há um fosso entre homens e mulheres. “Há um fosso porque muitas mulheres ainda estão ligadas à mentalidade de que têm de casar e ter filhos. Tenho amigas que são pressionadas por este tipo de mentalidade, especialmente chinesas. Mas também vejo que essa mentalidade já está a acabar, porque as novas gerações tentam lutar pelos seus sonhos e pelo futuro”. Por outro lado, na comunidade macaense, as mulheres “são bastante independentes e têm os seus próprios pontos de vista e tomam as suas próprias decisões, acho que elas estão a tentar alcançar aquilo que elas acham que é certo para si mesmas. Gradualmente estão a desligar-se dos papéis de género”.

Então, o que falta fazer? “Seria bom reconhecer que homens e mulheres são igualmente capazes de fazer o mesmo trabalho”. E acrescenta que a igualdade de género vai nos dois sentidos. “A igualdade de género não é apenas para as mulheres, mas também para os homens. Acho que as pessoas que lutam apenas pelos direitos das mulheres não devem desprezar o facto de que também há desigualdades que afectam os homens. Tem de ser para os dois lados”.

SITUAÇÃO DAS NÃO-RESIDENTES “É PIOR, MUITO PIOR”

“Em termos de oportunidades, há bastante igualdade”, começa por dizer Agnes Lam. E explica: “Em Macau, nós precisamos que as mulheres também trabalhem, por isso acho que, no que toca às oportunidades de emprego, existe igualdade”. Contudo, “se falarmos de ascensão na carreira, não é tão igual”, diz a deputada à Assembleia Legislativa, citando dados do Governo, que revelam que apenas 30% dos profissionais qualificados em Macau são mulheres. Também relativamente ao vencimento, as mulheres estão em desvantagem: as mulheres ganham menos 20% do que os homens que exercem as mesmas funções, diz a professora da Universidade de Macau.

A violência doméstica “é um problema em Macau”, diz também Agnes Lam. “Mas se olharmos para a região da Ásia Pacífico, talvez não sejamos os piores. Ainda assim, não queremos que isso continue a acontecer”, afirma. Para isso, “temos de fazer uma maior promoção e educação e aplicar melhor a lei. Acho que estes casos recentes mostram que existe alguma confusão [na interpretação da lei]”.

A falta de dados neste caso torna o problema menos claro. Segundo a deputada, é necessário “perguntar aos homens e mulheres quantas vezes durante a sua vida experienciaram ou testemunharam casos de violência doméstica, nós não temos esses dados em Macau”. “Para já, só temos acesso aos casos denunciados, e esse número mostra que a situação está a piorar, mas não é possível avaliá-los”, lamenta. Esta não é uma questão cultural, “o que eu acho é que existem muitos factores de controlo. Esses homens não respeitam as mulheres como indivíduos, é por isso que acontece, e isto é algo universal”, diz.

Agnes Lam deixou ainda um recado ao Governo no que toca à protecção das mulheres durante a maternidade: “Aqui o Governo prometeu mudanças e eu acho que essa mudança deve acontecer em breve. A situação actual não é justa, mas o Governo prometeu melhorar, por isso tenho menos receio em relação a este aspecto”.

Relativamente à pressão da sociedade para orientar as mulheres para a vida familiar, Agnes Lam discorda de Juliana Devoy e diz que existe uma pressão “muito grande”, acrescentando que este é “um factor cultural” que “dificilmente vai desaparecer”. E, se a situação das mulheres de Macau não é ideal, a situação das mulheres não-residentes, que trabalham muitas vezes como domésticas, “é ainda pior, muito pior”, afirma, justificando: “As trabalhadoras domésticas, aqui em Macau, não têm direito a pensões nem a cuidados complementares, esse é o maior problema”.

“O QUE FALTA FAZER É EDUCAR AS MULHERES DOS SEUS DIREITOS E ENSINÁ-LAS A SER FORTES”

Ainda sobre as condições das mulheres não-residentes em Macau, Benedicta Palcon, concorda com a deputada e diz que “as condições para as mulheres não-residentes são más, uma vez que a maior parte das trabalhadoras domésticas são mulheres”. “Essas mulheres não têm privilégios”, acrescenta a presidente da associação Greens Philipines Migrant Workers, que vem exigindo ao Executivo um salário mínimo para esta classe profissional. “A maior questão é a falta de um salário mínimo, que discrimina os não-residentes e, particularmente, as mulheres não-residentes”, afirma.

Exceptuando esta questão, e olhando para o panorama geral do território, Benedicta Palcon diz que não há discrepância entre homens e mulheres no ambiente laboral. “Acho que é normal em comparação com o resto do mundo, com o Médio Oriente, por exemplo. Em Macau acho que é justo o suficiente”.

Em Macau, “o que falta fazer é educar as mulheres dos seus direitos e ensiná-las a ser fortes”, refere, acrescentando: “As mulheres devem ser educadas no sentido de se protegerem e de se manifestarem. Acho que algumas nunca falam por terem medo”. E deixa uma sugestão ao Executivo: “O Governo ou as autoridades devem organizar sessões de esclarecimento, por exemplo”.

“NÃO ME SINTO DISCRIMINADA”

Rita Wong, presidente executiva da Cinemateca Paixão, diz que há “uma educação bastante boa em Macau”, o que faz com que as mulheres tenham sempre “oportunidades a nível profissional”. “Pela minha experiência, acho que há bastante igualdade. Não me sinto discriminada”, afirma.

“Não consigo fazer comparações [com outros países], porque não trabalhei em mais sítios e vivi em Macau desde criança, mas acho que em Macau e Hong Kong, por exemplo, as mulheres têm oportunidades, se quiserem, porque têm educação”, indica, dando o exemplo da Cinemateca. “Tal acontece na nossa equipa de trabalho, nós temos muitas senhoras, não importa se se é homem ou mulher. Antes de trabalhar aqui eu trabalhei na indústria do jogo e acho que é igual, se a mulher tiver qualificações e competências, é possível fazer o mesmo trabalho dos homens”.

Sobre o problema da violência doméstica, Rita Wong diz que as mulheres estão “cada vez mais conscientes de que têm de se proteger”. Para a presidente da Cinemateca Paixão, “as associações de Macau estão a fazer bem o trabalho de consciencialização”.

“ENQUANTO NÃO HOUVER EQUILÍBRIO, HÁ MUITO CAMINHO PARA TRAÇAR”

Para Mónica Coteriano, ainda há diferenças laborais entre géneros, “ainda não chegámos ao fim dessa meta”. “Estamos melhor do que há uns anos, até porque estes movimentos todos que começam a surgir, há dois três anos, ajudaram a impulsionar isso tudo. Acho que Macau não é diferente, não tenho estatísticas nem folha de salário de ninguém, mas acredito que haja diferenças no facto de ser homem e mulher. Temos um longo caminho para caminhar”, diz a presidente da Associação Cultural 10 Marias.

“As vozes das mulheres começam-se a ouvir. Enquanto não houver igualdade, dificilmente vai estar tudo bem, não pode haver salários diferentes para uns e para outros, não pode haver a pressão da sociedade”, refere a actriz. Pressão, essa, que “na cultura chinesa, ainda existe, há aquela faixa etária em que as mulheres têm de estar casadas, ainda acontece muito”.

Mónica Coteriano mostra-se preocupada com a situação dos não-residentes. “Eu acho um bocado ridículo, acho que o Governo deveria ter mais atenção porque acho que Macau não funcionaria sem estas pessoas, elas são um pilar da sociedade de Macau a todos os níveis. Se os não-residentes se vão embora, esta cidade desaparece”. “Os salários são baixíssimos para uma cidade que é cara, as condições de saúde, o valor dos partos, que é ridículo. Isso tudo é muito precário para uma classe que é completamente necessária para a estabilidade desta pequena península”, acrescenta. Assim, “há muito caminho para traçar, o meu vizinho tem de estar igual a mim”, sublinha.

“NA SOCIEDADE PATRIARCAL, O VALOR DAS MULHERES PARECE DEPENDER DO ESTATUTO DOS MARIDOS”

“Definitivamente, as mulheres não-residentes que trabalham como domésticas trabalham longas horas por pouco salário e pouco estatuto. Muitas pessoas ainda acham que o trabalho doméstico não é trabalho, que são apenas ajudantes”, concorda Cecília Ho, investigadora do Instituto Politécnico de Macau, na área de Serviço Social.

Cecília Ho, que é também uma activista contra a violência doméstica, diz que há dois critérios a serem preenchidos para que um caso de agressão deva ser considerado como violência doméstica. “A violência doméstica não deve ser apenas classificada de acordo com a frequência ou gravidade, mas de acordo com a definição de relação íntima e de violência. Se estes dois critérios forem preenchidos, então o caso deve ser julgado como um crime de violência doméstica”. “Além disso, o sistema legal deve ser melhorado e permitir que as vítimas de violência doméstica tenham direito a advogados profissionais para dar seguimento aos casos”, acrescenta.

A investigadora cita um relatório do Governo para dizer que “as mulheres têm condições boas nos estudos e no trabalho, mas não na participação civil e política”. “Na sociedade patriarcal, o valor das mulheres parece depender do estatuto dos maridos e, mesmo que essas mulheres sejam financeiramente independentes em Macau, o casamento ainda é o objetivo da maioria das mulheres, principalmente na comunidade chinesa”, aponta.

Tal como Agnes Lam, Cecília Ho cita estatísticas oficiais para dizer que as mulheres recebem menos que os homens pelo mesmo trabalho. Na visão da investigadora, “a mentalidade tradicional afecta toda a população, especialmente ao nível da gestão das empresas, achando que as mulheres trabalhadoras não estão totalmente comprometidas com a empresa”.

“SE ESTIVÉSSEMOS TODOS BEM, SE CALHAR NÃO HAVIA DIA DA MULHER”

Maria José Grosso, professora do Departamento de Português da UMAC, considera também que as mulheres têm “um papel muito diminuto, quer na política quer na sociedade em geral, sejam elas portuguesas, filipinas ou chinesas”. “Há um fosso, a nível dos jornais, do Direito, da política. Em 100 homens há três mulheres”, exemplifica.

O problema, será também na mentalidade. Nas suas aulas, “muitas das meninas dizem que querem um marido rico”. “É uma coisa estranha, mas é verdade. Eu pergunto às minhas alunas e elas não dizem que querem ser boas profissionais, a primeira coisa que elas dizem é que querem um marido rico”, lembra. Como é que isto se resolvia? “Com um incentivo para que as mulheres participassem mais nas decisões”, responde.

Sobre o Dia da Mulher, que se celebra hoje, Maria José Grosso diz que “se estivéssemos todos bem, se calhar não havia dia da mulher, havia dia da humanidade”, concluindo: “homens e as mulheres estão todos no mesmo barco. Se há um dia da mulher, alguma coisa está mal”.