Número de estrangeiros a conduzir em Macau tem vindo a diminuir

“Está a descer o número de estrangeiros que estão a conduzir em Macau”, disse ontem Lam Hin San. Para o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, este é um argumento a favor do reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e a China continental.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Em 2015 havia oito mil estrangeiros a conduzir em Macau. No ano passado, este número reduziu para seis mil. Os dados foram ontem avançados por Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), e usados como argumento a favor do reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e a China. O dirigente insiste que este acordo vai favorecer os cidadãos da RAEM, especialmente no contexto da Grande Baía, e assegura que o Governo vai reforçar a sensibilização da segurança rodoviária. Argumentos estes que não são suficientes para convencer a Associação Novo Macau que se mantém determinantemente contra o reconhecimento, por defender que vai elevar a sinistralidade rodoviária.

“Desde o ano 2015 que há mais ou menos oito mil estrangeiros a conduzir em Macau, mas em 2018 este número reduziu para seis mil. Está a descer o número de estrangeiros que estão a conduzir em Macau”, declarou ontem Lam Hin San, após a reunião do Conselho Consultivo do Trânsito. Os números foram avançados em resposta a questões sobre o reconhecimento mútuo das cartas de condução, nomeadamente se o Governo considera suspender estas negociações tendo em conta o protesto agendado para amanhã e marcar uma consulta pública. A resposta foi negativa. “Tanto na assembleia, como na internet, em diferentes ocasiões houve já muitos debates e discussões”, considerou o dirigente, atirando com mais números: “Em três anos seguidos tivemos mais de 24 mil residentes de Macau que vieram à DSAT pedir a carta de condução internacional, por isso este reconhecimento é muito conveniente e muito procurado pelos residentes de Macau”.

Actualmente, adiantou o dirigente, 40 mil cidadãos de Macau têm a carta de condução do interior da China e há 250 mil residentes da RAEM que estão habilitados a conduzir no território. “É mais conveniente para essas pessoas que não têm carta de condução do interior da China poderem deslocar-se ao interior da China para conduzir”, defendeu Lam Hin San, sublinhando as vantagens no contexto da Grande Baía. “Muitos cidadãos têm necessidade de se deslocar na Grande Baía. No futuro, com este reconhecimento, mais de um terço dos cidadãos podem conduzir na Grande Baía”, afirmou.

Por definir está ainda a data da celebração deste pacto. Em Abril de 2018, o Chefe do Executivo delegou no secretário para os Transportes e Obras Públicas competências para firmar este acordo com as autoridades do interior da China, mas, quase um ano depois, as negociações ainda se arrastam. Em ocasiões anteriores, Raimundo do Rosário assegurou que o reconhecimento iria entrar em vigor ainda dentro do seu mandato, mas ontem as mesmas certezas não se vislumbraram em Lam Hin San. “Não tenho nada a acrescentar porque agora o procedimento está em andamento. Não consigo responder a essa pergunta”, disse o director da DSAT, questionado sobre se o acordo seria celebrado dentro do mandato deste Executivo.

CONDUTORES DA CHINA TÊM “CULTURA E ESTILO DE CONDUÇÃO DIFERENTES”, ARGUMENTA NOVO MACAU

Reiteradamente contra o acordo continua a Associação Novo Macau que, esta semana, se juntou à Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau no protesto agendado para amanhã contra o reconhecimento das cartas de condução. Em comunicado, a Novo Macau argumentou que os cidadãos do interior da China têm uma “cultura e estilo de condução diferentes” e que, por isso, se tornaram numa “potencial ameaça” à segurança rodoviária do território. “Ainda antes do acordo ser implementado, os condutores ilegais do interior da China, que têm uma cultura e estilo de condução diferentes, já se tornaram numa potencial ameaça ao trânsito de Macau, como resultado de uma lacuna legal e falta de aplicação da lei. Se o acordo for deveras implementado, mais de 300 milhões de cidadãos do interior da China vão poder conduzir em Macau sem ter que realizar nenhum exame, expandindo grandemente a base de condutores ilegais”, pode ler-se no comunicado.

A associação, que tem como vice-presidente o deputado pró-democracia Sulu Sou, defende ainda que Chui Sai On tem o poder de abandonar este acordo. A Novo Macau recorda que, em 2013, foi anunciado um pacto semelhante com a Província de Guangdong, posteriormente abandonado devido à reacção adversa da sociedade. “Anos depois, o esquema foi alargado para todas as províncias da China sem qualquer consulta pública e contra a vontade popular. O Chefe do Executivo pode retirar a autorização a qualquer altura e deixar que a sociedade discuta sobre o assunto primeiro”, considera a associação.