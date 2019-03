Fundo de Pensões registou défice de 570 milhões em 2018, mas presidente diz que não há razões para alarme

“Não é uma situação de alarme”, assegurou Ermelinda Xavier, ao revelar que, no ano passado, o Fundo de Pensões alcançou um défice de 570 milhões de patacas. Porém, a nova presidente do Conselho de Administração deste organismo, ontem empossada, não descarta a hipótese de, já no próximo ano, ser pedida uma injecção de capitais.

Catarina Vila Nova

O défice do Fundo de Pensões atingiu os 570 milhões de patacas no ano passado, mas a nova presidente do Conselho de Administração deste organismo considera que não há motivo para alarme. Ermelinda Xavier tomou ontem posse e, em declarações aos jornalistas, admitiu a possibilidade de ser pedida uma injecção de capitais já no próximo ano. No entanto, a dirigente recordou o relatório actuarial de 2014 e garantiu que, até 2031, o Fundo de Pensões não vai esgotar os seus fundos. Nas estratégias para o futuro estão a diversificação dos investimentos através da aplicação em acções ou obrigações, mas não só.

“De acordo com o estudo actuarial elaborado em 2014, os fundos vão ser esgotados em 2031. Já registámos um défice de 800 milhões de patacas em 2015 e, em 2018, registámos um défice de, mais ou menos, 570 milhões de patacas, mas também não é uma situação de grande alarme”, afirmou ontem Ermelinda Xavier, à margem da tomada de posse como presidente do Conselho de Administração do Fundo de Pensões. “Digo que, neste momento, não há [motivos para alarme] porque em termos de liquidez estamos numa situação satisfatória”, considerou a dirigente, funcionária do Fundo de Pensões ininterruptamente desde 1990.

Ainda assim, Ermelinda Xavier não descartou a possibilidade de, já no próximo ano, ser pedida uma nova injecção de capitais no Fundo de Pensões. “Estamos a analisar a possibilidade de haver transferências extraordinárias a partir do Orçamento da RAEM. Este ano talvez não porque já estamos em Março, talvez no ano que vem”, disse a dirigente. Esta hipótese poderá estar prevista no Orçamento da RAEM para 2020? “Eu não posso afastar essa possibilidade, por enquanto”, respondeu, sem avançar com estimativas ou valores que possam ser pedidos.

Outra estratégia passa por uma maior diversificação dos investimentos do Fundo de Pensões. “Vamos também proceder a uma nova locação de activos, isto é, diversificando mais os nossos investimentos e não só aplicando os fundos em acções ou obrigações”, adiantou a responsável. Questionada sobre os activos do fundo, nomeadamente o imóvel em Lisboa onde está instalada a Delegação Económica e Comercial de Macau e a colecção de arte japonesa guardada nos cofres do Banco Nacional Ultramarino, Ermelinda Xavier considerou que o seu peso é “muito insignificante”. “Estas aplicações foram feitas com o objectivo de diversificar o nosso portefólio. Quanto às gravuras, estas foram adquiridas após a crise bolsista de 87 e o peso destas aplicações é muito insignificante”, declarou.

O imóvel no centro de Lisboa, onde está instalada a Delegação Económica e Comercial de Macau, localizado na Avenida 5 de Outubro, está avaliado em 9,61 milhões de patacas. A colecção de arte japonesa, cujo valor ascende aos 13,8 milhões de patacas, engloba 84 pinturas da autoria de Katsushika Hokusai, Kitagawa Utamaro, Suzuki Harunobu e Ando Hiroshige.

No discurso da tomada de posse, Ermelinda Xavier definiu como prioridades do seu mandato a “promoção da electronização dos serviços prestados em articulação com o serviço de balcão único, do serviço personalizado e uma página unificada e uma conta do Governo da RAEM, a análise e o estudo de novas estratégicas de investimento do regime de previdência, o aprofundamento das noções de investimento para aposentação dos contribuintes e a concretização da nova locação de activos do regime de aposentação e sobrevivência”.

Ermelinda Xavier, licenciada em Gestão de Empresas pela universidade canadiana Simon Fraser, entrou para o Fundo de Pensões em 1990 como técnica. Desde então assumiu cargos como coordenadora do Núcleo de Contabilidade, Património e Tesouraria do Departamento de Gestão Financeira e era vice-presidente do Conselho de Administração desde 1999. A nova presidente do Conselho de Administração do Fundo de Pensões, agora nomeada para o cargo durante dois anos, era já a presidente substituta há mais de três meses.