Livro de reclamações será “muito difícil de aplicar” em Macau, dizem deputados

“Por exemplo, o Venetian é um local tão grande. Onde é que se vai colocar este livro?”, disse Chan Chak Mo, para justificar o facto de os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa acharem que vai ser “muito difícil de aplicar” a introdução dos livros de reclamações nos estabelecimentos hoteleiros de Macau. O novo diploma prevê que os hotéis mantenham os registos dos clientes durante um período de cinco anos, o que alguns deputados consideram ser demasiado longo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) entendem que a introdução de livros de reclamações nos estabelecimentos hoteleiros de Macau será “muito difícil”. Chan Chak Mo, presidente desta comissão, justificou a opinião com a dimensão das unidades hoteleiras, questionando: “Onde? Em que local? E quantos livros?”. Outra das questões que levantou dúvidas aos deputados que apreciam na especialidade esta proposta de lei foi o facto de os hotéis serem obrigados a manter, por um período de cinco anos, os registos de cada um dos clientes para que possam ser consultados pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) ou pelas autoridades policiais: “Como é que isto é feito? Quais informações é que a DST e as autoridades policiais podem consultar?”.

No artigo 71 da proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros, lê-se que os estabelecimentos deverão dispor de “um livro ou outro sistema de reclamações que será obrigatoriamente facultado aos clientes assim que o solicitem”. “Acho que isto é muito difícil de aplicar, especialmente nos ‘food court’”, referiu Chan Chak Mo, questionando: “Por exemplo, o Venetian é um local tão grande. Onde é que se vai colocar este livro? Há, por exemplo, 80 estabelecimentos, então onde é que se vai colocar este livro? Onde? Em que local? E quantos livros?”.

A proposta de lei, recordou o presidente da comissão, prevê que a não apresentação do livro de reclamações, quando solicitado, resulte em sanções entre as 20 mil e as 50 mil patacas para estabelecimentos hoteleiros e as 30 mil e 50 mil patacas para restaurantes, estabelecimento de refeições simples, bares, salas de dança e quiosques.

Este artigo diz ainda que “a menção da existência de livro ou sistema de reclamações consta nas unidades de alojamento dos estabelecimentos hoteleiros e da lista de preços dos restaurantes, estabelecimento de refeições simples, bares, salas de dança e quiosques”. “Os restaurantes, estabelecimentos de refeições simples, bares, salas de dança e quiosques, também têm de mencionar a existência do livro e a lista de preços? Parece que não está muito clara esta norma”, considerou o deputado.

Também o registo de clientes levantou dúvidas nos deputados. Com o novo regime, passa a ser obrigatório o registo de cada um dos clientes que ocupam as unidades de alojamento, do qual devem constar o nome do cliente, a nacionalidade, o número do documento de identificação, local de residência e data e hora de chegada e partida. Estes dados deverão ser mantidos no estabelecimento por um período de cinco anos, em condições de serem consultados pela DST ou pelas entidades policiais. “Mas como é que isto é feito? Quais informações é que a DST e as autoridades policiais podem consultar? Cinco anos será um período demasiado longo ou não? Temos de perguntar ao Governo”, referiu Chan Chak Mo. Segundo o presidente da comissão, alguns dos deputados entendem que cinco anos é um período demasiado longo. Ainda assim, Chan Chak Mo indicou que “os deputados não têm dúvidas e concordam que a polícia e a DST devem consultar [os registos]”.