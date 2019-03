Liga de Elite: Ching Fung surpreende Benfica com ‘hatrick’ de William Gomes

O Benfica de Macau somou ontem à noite a segunda derrota na Liga de Elite ao perder frente ao Ching Fung, por 3-1, com três golos de William Gomes. O avançado brasileiro foi a figura do encontro ao marcar aos 3, 10 e 90 minutos, enquanto que o treinador-jogador Cuco marcou o golo das ‘águias’, aos 80 minutos. Este resultado permitiu ao Ching Fung ultrapassar o Benfica na classificação e saltar para a terceira posição na tabela, atrás do líder Chao Pak Kei e do Ka I, que ontem venceu o Monte Carlo, por 3-1. A Liga de Elite prossegue hoje com mais duas partidas. Às 19h05, o líder Chao Pak Kei defronta a formação dos Sub23, seguindo-se o duelo entre o Sporting de Macau e a Polícia, às 21 horas.

