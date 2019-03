Eleição dos “50 Melhores Restaurantes da Ásia” acontece a 25 Março

Macau vai acolher o anúncio dos “50 Melhores Restaurantes da Ásia em 2019”, em 25 de Março próximo, o que acontece pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, na sexta edição do evento, o restaurante de Macau “Jade Dragon” ficou no 35.º lugar na lista dos 50 melhores restaurantes da Ásia, cuja primeira posição foi, pela quarta vez consecutiva, para o “Gaggan”, em Banguecoque.

Em paralelo, vão decorrer também as “50 Melhores Conversas” (“50 Best Talks”), que vão ter como pano de fundo o tema as tendências actuais no mundo gastronómico, em que vários ‘chefs’ vão partilhar histórias e novas tendências. No dia 25, vai também haver uma palestra sobre “Ingredientes Vitais”, em que se discute a sustentabilidade e o consumo excessivo dos alimentos, pode ler-se na página oficial do evento “50 Melhores Restaurantes da Ásia em 2019”.

Macau é “um destino gastronómico em rápida evolução (…) com uma variedade de mercados, experiências culinárias únicas e atracções culturais”, aponta-se na mesma nota. Em declarações à operadora de jogo Wynn, que vai acolher o evento, a directora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, enalteceu a transformação do território “num centro mundial de turismo e lazer” em que a gastronomia é um dos melhores valores.

Macau entrou para a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) na área da Gastronomia em 31 de Outubro de 2017, tornando-se na terceira cidade na China, a seguir a Chengdu e Shunde, a conquistar tal feito. Após o reconhecimento, foi lançado no início de 2018 o “Ano da Gastronomia de Macau”, uma iniciativa inserida num plano a quatro anos para “forjar uma Cidade Criativa”, à boleia da designação recém-atribuída.

Em Fevereiro deste ano, 24 restaurantes de Macau foram premiados pelo Guia de Viagens da Forbes 2019, que atribuiu a pontuação máxima de cinco estrelas a 16 destes espaços nos ‘resorts integrados’. Em comunicado, a Forbes destacou que “seis novos restaurantes [de Macau] conquistaram o cobiçado prémio de cinco estrelas pela primeira vez”.

Em Dezembro do ano passado, 19 restaurantes de Macau foram galardoados com estrelas atribuídas pelo Guia Michelin Hong Kong-Macau 2019, que apresentou, também pelo segundo ano consecutivo, a 11.ª edição no território. Os restaurantes “Robuchon au Dôme” e “The Eight”, ambos no hotel-casino Grand Lisboa, mantêm as três estrelas Michelin, enquanto o restaurante “Jade Dragon”, que tinha duas estrelas em 2017, passa agora a apresentar três.