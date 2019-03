Regatas regressam com várias categorias para “intensificar o ambiente festivo”

As Regatas Internacionais de Barcos-Dragão vão estar de regresso ao Centro Náutico da Praia Grande nos dias 1, 2 e 7 de Junho para mais uma série de corridas num total de 10 provas. Segundo referiu ontem o presidente do Instituto do Desporto (ID), Pun Weng Kun, o evento volta a apostar numa diversidade de categorias para “intensificar o ambiente festivo”, sendo um objectivo da organização continuar a convidar entidades culturais do território.

“Serão realizadas exibições culturais e um desfile, com tendas para venda de produtos culturais e criativos, e tendas de gastronomia local. Assim, este evento torna-se num festival de Macau, aliando a sinergia de elementos desportivos, turísticos e culturais, criando uma marca em Macau para actividade desportiva e turística”, refere um comunicado do Instituto do Desporto, que cita declarações do presidente do organismo.

Segundo a nota do ID, as provas em disputa são: Pequenas Embarcações (categorias Open e Senhoras), Pequenas Embarcações das Entidades Públicas de Macau, Regata Universitária para Pequenas Embarcações (categoria Open), Trabalhadores da Função Pública por convite para Pequenas Embarcações, Grandes Embarcações (categorias Open e Senhoras), Regata Universitária por convite para Grandes Embarcações (categoria Open) e Regata Internacional por Convite para Grandes Embarcações (categorias Open e Senhoras).

As equipas interessadas podem efectuar a inscrição entre 6 e 27 de Março, até às 19 horas, na sede da Associação de Barco de Dragão de Macau.