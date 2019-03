Palestra sobre Camões inaugura ‘Cantinho Português’ na Biblioteca da UM

O Centro de Investigação e Estudos Luso-Asiáticos (CIELA) vai organizar um ciclo de três palestras em inglês, que inauguram o recém-criado ‘Cantinho de Português’, da biblioteca da Universidade de Macau (UM). A primeira sessão é já esta sexta-feira, dia 8, às 17h30, sobre o tema de “Camões e o Mundo”, que será apresentado por Hélio Alves, professor associado de Literatura Portuguesa da UM, investigador e grande conhecedor da poesia camoniana e da época barroca em que viveu o poeta lusitano.

A abordagem destas palestras, que se pretendem menos académicas e mais informais será feita em inglês para abranger um público diversificado, conforme revelou ao PONTO FINAL o director do CIELA, Mário Pinharanda Nunes. No final haverá tempo para conversar com os oradores, trocar impressões e conhecer melhor o novo espaço dedicado aos livros da lusofonia.

A série de três encontros abordará áreas de conhecimento diferentes, que além da literatura vão passar também pela linguística e pelo teatro, ao ritmo de uma por mês – em Março, Abril e Maio – até final do ano lectivo. Os títulos das palestras ainda não estão fechados, mas existem já oradores convidados para as restantes sessões.

A participação é aberta a todos os interessados que deverão deslocar-se ao Ski Garden onde vão decorrer as sessões. Fica no segundo andar da Biblioteca da Universidade de Macau e é um espaço com capacidade para cerca de 30 pessoas, perto do ainda em construção ‘Cantinho Português’.

