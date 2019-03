Mais cinco escolas aderiram à Obra do Céu Azul

Cinco escolas deram ontem o primeiro passo para ficarem dotadas do seu próprio campus escolar ao abrigo da Obra do Céu Azul. No total, são já nove as instituições de ensino que assinaram cartas de intenção com a Direcção dos Serviços para a Educação e Juventude (DSEJ) para integrar este projecto.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Mais cinco escolas assinaram ontem uma carta de intenção com a Direcção dos Serviços para a Educação e Juventude (DSEJ) para aderir à Obra do Céu Azul. São elas a Escola dos Moradores de Macau, a Escola Xin Hua, a Escola da Associação para Filhos e Irmãos dos Agricultores, a Escola Kao Yip e a Escola Concórdia para Ensino Especial. Algumas destas instituições vão para o terreno do antigo Canídromo, outras para a Zona A dos Novos Aterros e outras vão ficar no mesmo local, mas terão obras de expansão. Dos 16 estabelecimentos de ensino inicialmente identificados como estando localizados em pódios de edifício, apenas três foram movidos e nove assinaram uma carta de intenção com a DSEJ.

A Escola dos Moradores de Macau, a Escola Xin Hua, a Escola da Associação para Filhos e Irmãos dos Agricultores, a Escola Kao Yip e a Escola Concórdia para Ensino Especial assinaram ontem cartas de intenção da Obra do Céu Azul e os termos de compromisso para execução das obras de ampliação dos edifícios escolares com a DSEJ. “Vamos fazer a concessão de terrenos do Canídromo e alguns [estabelecimentos] vão aproveitar o próprio terreno e a zona nova [Novos Aterros] para resolver o problema da localização no pódio de prédios. Alguns vão usar o próprio terreno e o local actual através de expansão”, explicou Wong Chio In, chefe da Divisão de Equipamentos Educativos da DSEJ, após a reunião do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior.

Segundo detalhou Wong Chio In, a Escola Kao Yip irá permanecer no mesmo local e será alvo de obras de expansão para poder receber alunos do ensino infantil. A Escola dos Moradores de Macau será deslocada para a Zona A dos Novos Aterros, enquanto que o terreno do antigo Canídromo irá receber a Escola Concórdia para Ensino Especial e a Escola Xin Hua. Na apresentação das Linhas de Acção Governativa para este ano, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura havia adiantado que também a Escola para Filhos e Irmãos dos Operários e a Escola de Santa Madalena serão realocadas para aquele lote.

Quando anunciou a Obra do Céu Azul, em 2016, Alexis Tam previa que, entre 15 a 20 anos, todas as escolas localizadas em pódios de edifícios tivessem o seu próprio campus. Em Junho do ano passado, Lou Pak Sang, director da DSEJ, reduziu este prazo, antecipando que, numa década, o projecto pudesse estar concluído. Ontem, Wong Chio In voltou a falar em 15 anos. “Pretendemos concluir todos os projectos dentro de 15 anos. 15 anos a contar da data de lançamento do projecto e não a partir de hoje”, esclareceu o chefe de divisão.

Wong Chio In explicou que, afinal, são 16, e não 15, as escolas localizadas em pódios de edifícios. Isto porque a Escola Cáritas de Macau e a Escola São João de Brito funcionavam no mesmo edifício e já foram, entretanto, transferidas para edifícios escolares independentes. Juntamente com a Escola da Associação Geral das Mulheres de Macau, estas foram as três instituições que ficaram já dotadas de um campus próprio ao abrigo da Obra do Céu Azul, em Setembro de 2016. Restam então 13 escolas que ainda funcionam em pódios de edifícios.

Numa resposta enviada ao PONTO FINAL, a DSEJ detalhou que a Escola da Associação Geral das Mulheres de Macau recebeu 185,179 milhões de patacas para financiar a construção das novas instalações escolares. A Escola Cáritas de Macau foi financiada com 4,440 milhões de patacas para pagar a remodelação e transferência da instituição, enquanto que a Escola São João de Brito recebeu 206 mil patacas para custear a remodelação e transferência do estabelecimento. Estes subsídios foram concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo.

Para além das cinco instituições que ontem assinaram cartas de intenção com a DSEJ, até Março de 2018 outras quatro já o tinham feito: Escola Hói Fai, em Novembro de 2016, Escola Pui Tou, em Junho de 2017, Escola Tung Sin Tong e Escola Kwong Tai, ambas em Março de 2018.