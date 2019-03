Feira de Emprego do IFT reuniu mais de 2500 ofertas de trabalho

A Feira de Emprego do Instituto de Formação Turística acolheu ontem 56 empresas e organizações da Grande Baía, de diferentes sectores de actividade, no Campus da Taipa. Fanny Vong, directora da instituição, diz que a qualidade dos estudantes ali formados explica a afluência de empregadores ao evento.

Raquel Moz

A 12ª Feira de Emprego do Instituto de Formação Turística (IFT), que decorreu ontem no Campus da Taipa, atraiu a participação de 56 empresas e organizações da Grande Baía, com uma oferta de mais de 2500 postos de trabalho, não só nas tradicionais indústrias do turismo e lazer – hotelaria e jogo –, mas também noutros sectores de actividade.

A diretora do IFT, Fanny Vong, que presidiu à cerimónia inaugural do Dia da Profissão, considerou que o sucesso da participação empresarial no evento, que diz aumentar a cada ano, se deve ao crescente interesse das empresas locais e internacionais na contratação de estudantes graduados por aquela instituição. Esta foi considerada, pelos QS World University Rankings Awards de 2017, como o segundo melhor centro de formação em hotelaria na Ásia.

“Todos os anos há novos sectores a participar nesta iniciativa”, assinalou Fanny Vong. “As empresas também têm tido boas-experiências de trabalho com os nossos estudantes, por isso vêm aqui com o propósito de contratar mais recursos. Isto é uma excelente oportunidade para os alunos, que nós encorajamos sempre a explorar novos percursos de desenvolvimento profissional”, comentou.

A escolha é vasta e a taxa de empregabilidade dos alunos do IFT “tem sido satisfatória”, conforme assinalou o comunicado entregue aos órgãos de comunicação. O mesmo documento adiantou que a taxa de emprego dos alunos de 2017/2018, seis meses após a sua graduação, era de 75%, de acordo com um inquérito interno, e o salário médio auferido, em início de carreira, fixava-se nas 15,300 patacas.

Além das habituais cadeias de hotéis e casinos, locais e internacionais, estiveram ainda representadas empresas de recursos humanos, de seguros, de eventos e serviços, de restauração, de comércio, de transportes, entre outros. “Isto significa também que os nossos formandos são muito abertos [às novidades] e querem começar a explorar novos mercados de trabalho”, afirmou Fanny Vong.

Segundo a diretora do IFT, a iniciativa é para continuar. “Uma coisa é informarmo-nos sobre uma empresa nos jornais ou nas redes sociais, outra coisa é termos aqui as empresas com equipas preparadas para apresentar e explicar pessoalmente aquilo que têm para oferecer nas suas organizações. Isto são coisas que não aparecem nos anúncios ou nos websites oficiais, é muito importante que os estudantes possam conhecer bem as oportunidades disponíveis e, sobretudo, as suas perspectivas de carreira a longo prazo”.

Esta plataforma de comunicação, entre estudantes e empregadores, permite uma abordagem mais próxima entre as partes interessadas, considera Fanny Vong. “Uma coisa boa sobre esta feira é o facto de, por vezes, as empresas enviarem também antigos alunos – formados pelo IFT e hoje a trabalhar nas suas organizações –, para poderem conversar, estudante para estudante, e partilhar experiências de uma forma mais franca e pessoal”.

Além das parcerias estabelecidas com o mundo empresarial, o IFT tem firmado também protocolos de colaboração com universidades e institutos da região, com vista a reforçar a qualidade pedagógica do ensino que oferece aos estudantes locais. “Temos vindo a colaborar com algumas instituições na região da Grande Baía. Por exemplo, assinámos em Maio do ano passado um protocolo de investigação com duas universidades da região da Grande Baía, nomeadamente a Universidade Politécnica de Hong Kong e também a Universidade de Sun Yat-sen [em Cantão]”. Esta aliança vai permitir um esforço conjunto de investigação e partilha de conhecimento entre as três entidades, considera Fanny Vong.

Gastronomia macaense é “um tesouro local que é preciso divulgar”

A Directora do Instituto de Formação Turística comentou ontem, na inauguração da 12ª Feira de Emprego, a importância da presença da cozinha macaense no Curso Internacional de Culinária, que é “o resultado de uma fusão harmoniosa entre as culturas portuguesa e asiática” e por isso figura no programa pedagógico agendado já para o ano lectivo de 2019/2020. Segundo Fanny Vong, Macau tem que “perceber rapidamente este tesouro que tem”, que “é algo de tão único e não pode ser replicado ou encontrado noutro lugar, vem agregado à sua tradição e cultura”. Na opinião da directora do IFT, há que “divulgar esta tradição para o futuro”, mas “para divulgar esta tradição é preciso conhecê-la”. A realização deste curso de três anos, co-organizado pelo IFT e pela Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, foi anunciada na passada segunda-feira pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude. “Estamos muito contentes com o acordo que temos com a Escola Luso-Chinesa, que é um excelente parceiro para este projecto, com quem esperamos poder contribuir para uma maior consciência dos estudantes locais sobre Macau e a sua cultura”.

