Esperadas quatro mil pessoas em protesto contra reconhecimento das cartas de condução

Está marcada para sábado, no Jardim Vasco da Gama, uma manifestação contra o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e a China continental. São esperadas quatro mil pessoas, de acordo com Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, organismo que se juntou à Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário na organização do protesto.

Catarina Vila Nova

A Associação Novo Macau decidiu juntar-se à Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau no protesto marcado para este sábado contra o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e o interior da China. Sulu Sou, vice-presidente da Novo Macau, explicou que ambas as organizações partilham os mesmos ideais e que, por isso, decidiram unir-se para protestar contra este acordo, anunciado já em Abril do ano passado, bem como contra as punições para os condutores ilegais, que consideram ser demasiado leves. O deputado pró-democracia espera conseguir juntar quatro mil pessoas na manifestação, marcada para as 15 horas de sábado, no Jardim Vasco da Gama.

Em Agosto do ano passado, a Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário, à qual pertencem os deputados pró-democracia Ng Kuok Cheong e Au Kam San, reuniu quase quatro mil assinaturas contra o reconhecimento mútuo das cartas de condução e, na altura, ameaçava avançar com um protesto caso o Governo não abandonasse o acordo. A promessa cumpre-se este sábado. “É altura de os cidadãos de Macau prestarem atenção e examinarem qualquer forma desta chamada cooperação sem saberem o que é bom e mau para nós”, afirmou Ng Kuok Cheong, em declarações ao PONTO FINAL, defendendo um acordo que não seja recíproco. “Deixem os condutores de Macau conduzir no interior da China e deixemos os cidadãos da China continental usufruir dos transportes públicos e de caminhar nesta pequena cidade. Nós insistimos que as negociações sejam feitas nesta direcção, de forma a evitar que o acordo seja repentinamente implementado de forma recíproca”, frisou.

Também o deputado Sulu Sou insistiu neste argumento, em declarações ao PONTO FINAL, algo que já havia feito através de uma interpelação escrita enviada esta semana ao Governo. “Alguns cidadãos querem conduzir no interior da China, mas dizem que os procedimentos para obter uma carta de condução são demasiado difíceis. Nós devemos considerar este facto e também a situação actual de Macau. Nós somos uma cidade pequena com muitas pessoas e carros e, tendo isto em consideração, o Governo Central e o Governo da RAEM devem demonstrar uma maior sensatez política em aceitar esta solução”, argumenta.

No entanto, para o pró-democrata, o problema não está apenas no reconhecimento das cartas de condução, mas na possibilidade de tal acordo vir a agravar o que diz ser o problema dos motoristas ilegais. “Até agora, e durante muitos anos, o Governo não foi capaz de resolver o problema dos condutores ilegais que prejudicam a segurança rodoviária e das pessoas. Agora não temos nenhum acordo com o interior da China quanto ao reconhecimento das cartas de condução, mas já existem muitos problemas, por isso, quando o acordo for decidido, o problema será pior”, alertou o deputado.

Sulu Sou defende que esta não é, nem deve ser, uma questão política, mas sim social, e alega que o Governo ainda não foi capaz de apresentar argumentos coerentes para que os cidadãos estejam a favor deste acordo. “Esta é somente uma questão social e não política, mas o Governo transformou-a numa questão política ao dizer que Macau é parte da China e, por isso, devemos aceitar as suas cartas de condução, mas não existem dados ou informações para convencer as pessoas a aceitar [o acordo]”, afirmou o deputado.

A manifestação contra o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e o interior da China está marcada para as 15 horas de sábado, no Jardim Vasco da Gama. O protesto irá terminar na Sede do Governo, com a entrega de uma petição. Segundo o deputado Sulu Sou, são esperadas quatro mil pessoas.