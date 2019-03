Encontro entre Sulu Sou e trabalhadoras migrantes acontece este mês

O deputado Sulu Sou vai reunir-se este mês com um grupo de trabalhadoras migrantes, confirmou o próprio ao PONTO FINAL. As duas possíveis datas são 17 e 24 de Março, que, ressalvou, ainda não estão confirmadas. Neste primeiro encontro, o pró-democrata conta ouvir as reivindicações destas activistas que são as mesmas apresentadas no mês passado à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), confirmou Benedicta Palcon, presidente da Greens Philippines Migrant Workers, a este jornal.

“Esta será a primeira reunião com elas, por isso conto conhecê-las melhor e conhecer as suas dificuldades e reivindicações acerca das empregadas domésticas. Esta será apenas a primeira reunião, mas teremos oportunidade de ter outros encontros no futuro”, disse Sulu Sou, em declarações ao PONTO FINAL, confirmando que este encontro acontecerá durante este mês. “Penso que no dia 24 ou 17, porque terá que ser a um domingo”, acrescentou o pró-democrata.

Benedicta Palcon disse a este jornal que espera discutir com o deputado todos os pontos da carta entregue à DSAL, no mês passado, sem excepção. Na reunião de Fevereiro, que ficou marcada como a primeira vez que o Governo se sentou à mesa com representantes de associações de trabalhadores migrantes, a DSAL não se comprometeu com nenhuma das reivindicações apresentadas pelas activistas. Entre outros pontos, as trabalhadoras pediam a implementação do salário mínimo, a criação de um contrato-padrão, a definição de um limite máximo de oito horas de trabalho diárias e um seguro de saúde. Na carta, as activistas denunciavam as “condições de quase escravatura” que as trabalhadoras domésticas, em especial, sofrem. C.V.N.