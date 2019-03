DSEJ gastou 3,5 milhões para ajudar escolas na divulgação do hino e bandeira nacionais

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) gastou mais de 3,5 milhões de patacas, no ano lectivo passado, para ajudar as escolas a divulgar o hino e bandeira nacionais. Este apoio surgiu na sequência das alterações à lei do hino e bandeira nacionais, que prevê que a “Marcha dos Voluntários” seja integrada no ensino primário e secundário da educação regular do regime escolar local. No total, o Fundo de Desenvolvimento Educativo aprovou 119 pedidos de financiamento, apresentados por 75 escolas, destinados à instalação e aquisição das bandeiras nacional, regional e escolar, bem como as respectivas hastes.

Numa resposta enviada ao PONTO FINAL, a DSEJ detalha que “algumas escolas compraram suportes de bandeira móveis, bases de hastes de bandeira e outros equipamentos”. “Em algumas escolas, devido à limitação de ‘hardware’ e de espaço, a instalação dos respectivos equipamentos implicou obras e alterações de maior envergadura. Actualmente, todas as escolas do ensino secundário e primário têm condições para hastearem e exibirem a bandeira nacional”, acrescentou o organismo.

Para além deste apoio financeiro, no início deste ano a DSEJ organizou reuniões com as escolas para explicar o que mudou com as alterações à lei do hino. “Já tivemos reuniões e temos um conceito preliminar para articular com o diploma legal. No início deste ano já realizamos duas sessões para as escolas e dissemos que, no futuro, vamos lançar instruções e apresentar os conteúdos. Esperamos que as escolas possam hastear a bandeira uma vez por semana e possam, todos os dias, exibir a bandeira nacional”, explicou Leong I On, chefe da divisão de Ensino Secundário e Técnico-Profissional da DSEJ.

As alterações à Lei da Utilização e Protecção da Bandeira, Emblema e Hino Nacionais entraram em vigor a 5 de Fevereiro e contêm um artigo que rege a integração da “Marcha dos Voluntários” no ensino primário e secundário. “O Hino Nacional é integrado no ensino primário e secundário da educação regular do regime escolar local, organizando-se os alunos para aprenderem a cantar o Hino Nacional e ensinando-lhes a compreender a sua história e o seu espírito, bem como a respeitar o cerimonial relativo à sua execução instrumental e vocal”, pode ler-se na lei. C.V.N.