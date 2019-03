Conferência assinala Dia da Mulher: “Em Macau somos bastante sortudas”

O Dia Internacional da Mulher, que se celebra na próxima sexta-feira, vai ser assinalado na Fundação Rui Cunha com a conferência “The Woman Today”, onde quatro mulheres que “não se deixam limitar” vão partilhar as suas experiências. Para Helene Wong, uma das organizadoras do evento, as mulheres em Macau são “bastante sortudas”. Sobre as trabalhadoras não-residentes, refere que “aquelas que trabalham no Médio Oriente têm uma situação muito pior”.

André Vinagre

Quatro mulheres vão estar à mesa para partilharem as suas experiências, pelas 15h30 desta sexta-feira, na Fundação Rui Cunha, a propósito do Dia Internacional da Mulher, numa conferência intitulada “The Woman Today”. Virginia Lam, Patricia Thompson, Jacinta Ho e Pam Chang vão mostrar que “ser mulher significa trabalhar arduamente para atingir os objectivos”. Ao PONTO FINAL, Helene Wong, uma das organizadoras da conferência, disse que as mulheres em Macau são “bastante sortudas”. Sobre a situação das trabalhadoras não-residentes, “não podemos dizer que elas sejam privilegiadas, mas aquelas que trabalham no Médio Oriente têm uma situação muito pior”, e ressalva que, em Macau, “ainda há espaço para melhorar”.

“Acho que em Macau somos bastante sortudas. Não há muita discriminação”, refere Helene Wong, chefe de recursos humanos da empresa O Media, que, em parceria com a Fundação Rui Cunha, organiza a conferência. Esta afirmação, diz, tem por base uma comparação com o resto do mundo: “Há 50 milhões de meninas que não podem ir à escola, que são afectadas pela guerra e pela pobreza. Não digo que em Macau todas as meninas vão à escola, mas a maioria vai”. Além disso, acrescenta Helene Wong, “não existe muito tráfico humano, do qual as mulheres e as crianças são as principais vítimas”. “Em Macau somos bastante sortudas”, sublinha.

“Em comparação com outros países, em que a religião faz com que as mulheres não sejam promovidas, em Macau somos privilegiadas, podemos ir para a universidade, se quisermos, podemos ter os cursos que quisermos”, exemplifica. Já sobre a situação das trabalhadoras não-residentes em Macau, a responsável diz: “Não podemos dizer que elas sejam privilegiadas, mas aquelas que trabalham no Médio Oriente têm uma situação muito pior”. E assinala que “em Macau ainda há espaço para melhorar”.

Então, o que é que falta melhorar? “Se virmos os recentes casos de violência, podemos ver que a maioria das vítimas são mulheres. Por isso, ainda há falta de consideração e respeito pelas mulheres. Ainda é preciso educar e aumentar a consciencialização. E é para isso que fazemos esta conferência, para consciencializar”, responde Helene Wong, que refere também que a sociedade de Macau “está aberta a este tema”: “não é um tabu”. Helene Wong diz-se ainda “optimista em relação ao futuro das mulheres em Macau”. Questionada sobre se espera a presença de homens nesta conferência, responde: “Não sei por que não iriam”.

“A O Media e a Fundação Rui Cunha decidiram organizar um evento no Dia Internacional da Mulher. Eu achei uma boa ideia, devido às dificuldades das mulheres, à questão do #metoo e etc”, justifica a organizadora, adicionando: “Acho que é sempre bom repetir às mulheres que ser mulher não é uma limitação. É, na verdade, uma dádiva. É necessário mostrar às pessoas, especialmente às mulheres, que não é por ser mulher que é obrigatório ser mãe, ter filhos ou casar. Basicamente, sendo mulher, podemos ser o que nós quisermos”.

Além de serem mulheres, as quatro oradoras têm em comum, diz, o facto de serem “confiantes na busca dos seus sonhos”. “Não se deixam limitar”, indica Helene Wong. Jacinta Ho é casada, tem duas filhas e trabalhava como uma das executivas de topo na área dos recursos humanos num hotel de cinco estrelas até que decidiu criar a sua própria empresa na área dos recursos humanos. Agora, “tem cerca de dez pessoas a trabalhar para ela e tem ajudado muitas empresas de Macau a encontrar talentos”, descreve Helene Wong.

Outra das oradoras é Pam Chang: uma “é solteira e não tem filhos e o seu sonho é viajar por todo o mundo. Num ano ela viajou sozinha por mais de 20 países. No total já visitou mais de 50 países e criou um blogue” e é ainda co-fundadora da Find Macau, uma aplicação para promover o turismo do território. “Depois temos uma senhora de Inglaterra, chamada Patricia Thompson. Ela é tem um doutoramento e é uma grande promotora da cultura e da arte, com muitos conhecimentos em várias áreas. Não tem filhos. Este é outro cenário possível que mostra que se pode seguir o que se quer fazer, ela é apaixonada pela arte e cultura e fez disso a sua carreira”, descreve Helene Wong. Por último, Virginia Lam: “ela é vice-presidente executiva da área de desenvolvimento de mercado da Sands China. A Virgina é local, 100% ‘made in Macau’. É casada e tem duas crianças. Ela consegue conciliar o facto de ser uma executiva de topo com a sua vida familiar, como mãe, mulher e filha”.