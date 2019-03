AL quer saber quais as competências da DST e DSSOPT no novo regime dos estabelecimentos hoteleiros

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) querem que o Governo detalhe quais as competências atribuídas à Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) no que respeita às obras de construção dos estabelecimentos hoteleiros, cujo novo regime está em discussão na especialidade.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), indicou ontem, depois da reunião de apreciação na especialidade da proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros, que os deputados questionaram as competências da DST e da DSSOPT no que diz respeito às obras de construção civil, já que num dos artigos é dito que as obras são da competência da DSSOPT e, num outro, lê-se que é necessária a autorização da DST para a realização de obras. Outro ponto que esteve em discussão, nesta que foi a primeira reunião da comissão sobre este novo diploma, foi o facto de os alojamentos com propósitos sociais, como as pousadas da juventude, não estarem abrangidos pela proposta.

Em causa está o artigo 3.º do novo regime dos estabelecimentos hoteleiros, que diz que as obras de construção civil respeitantes aos estabelecimentos são da competência da DSSOPT, e o artigo 56.º, sobre a autorização para a realização de obras, onde se lê que “após a emissão da licença, ficam sujeitas a autorização da DST as obras que alterem o projecto”. “Daí que pretendemos saber quais são as competências da DST e da DSSOPT”, referiu Chan Chak Mo.

Chan Chak Mo disse ainda que, no seu entender, esta proposta de lei não deverá abranger aquilo que a comissão denomina como “hostéis”, que, na definição do deputado, são os alojamentos de associações de solidariedade ou sem fins lucrativos, como as pousadas de juventude, por exemplo. “Pelos vistos não vão ser regulados, mas temos de confirmar com o Governo. Olhando para a proposta de lei, não cai neste âmbito”, disse o deputado. Por outro lado, aquilo a que comumente se denomina como “hostel” e que na proposta de lei é descrito como “alojamento de baixo custo”, alojamentos que prestam serviço de baixo custo e que contemplam o aluguer apenas de cama, beliches ou cápsulas em quartos partilhados, por exemplo, está abrangido por esta proposta de lei.

O artigo 7.º do novo regime, que versa sobre a dispensa de requisitos para o estabelecimento de unidades hoteleiras em bens imóveis classificados ou em vias de classificação, também gerou questões dos deputados. “Neste artigo prevê-se que, se for um bem imóvel classificado ou em vias de classificação e se pretender transformá-lo num estabelecimento hoteleiro, então alguns requisitos podem ser dispensados”, referiu o presidente da comissão, questionando: “Quais são esses requisitos? Pretendemos saber quais são estes requisitos técnicos”.

Esta foi a primeira reunião da comissão sobre esta proposta de lei e Chan Chak Mo referiu que o prazo para o fim da discussão na especialidade está marcado para “finais de Abril”. “Vamos tentar apressar todos os processos”, concluiu.