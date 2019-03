Seis famílias reclamaram da decisão do MP de arquivar processo do Costa Nunes

O Ministério Público (MP) recebeu ontem uma reclamação conjunta de seis famílias contra o arquivamento do processo de alegados abusos sexuais de crianças do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes. Os pais basearam-se no facto de três meninas nunca terem sido ouvidas e nas técnicas usadas para interrogar quatro das crianças que consideram não terem sido adequadas para reclamar do arquivamento do caso.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Seis famílias apresentaram ontem uma reclamação contra a decisão do Ministério Público (MP) de arquivar o processo de alegados abusos sexuais de crianças do Jardim-de-Infância D. José da Costa Nunes. A informação foi confirmada ao PONTO FINAL por um dos pais que apresentou queixa, em Maio do ano passado, contra um funcionário da instituição, entretanto despedido. Na altura foram apresentadas sete queixas-crime, mas uma das famílias optou por não reclamar da decisão do MP. O mesmo pai explicou que os argumentos utilizados na reclamação estão relacionados com o facto de três meninas nunca terem sido ouvidas pelas autoridades e por os progenitores considerarem que as técnicas usadas para recolher os depoimentos das crianças não foram adequados.

Das sete famílias que apresentaram queixas-crime em Maio do ano passado contra um funcionário do Costa Nunes por suspeita de abuso sexual de crianças, seis reclamaram ontem da decisão do MP de arquivar o caso. Em declarações ao PONTO FINAL, um pai explicou que os argumentos apresentados na reclamação estão relacionados com “a ausência de depoimentos de algumas crianças e os interrogatórios às restantes crianças não foram conduzidos de uma forma correcta para crianças de três anos”. “A PJ [Polícia Judiciária] também disse que os pais estavam presentes na altura dos interrogatórios, o que não é verdade. Nalguns casos isso não aconteceu, mas a PJ disse que isso aconteceu em todos os interrogatórios”, acrescentou.

No mês passado, o PONTO FINAL noticiou que, das sete alegadas vítimas, apenas quatro foram ouvidas pelas autoridades. A este jornal, um dos pais cuja filha não prestou declarações disse que estava à espera de ser chamado pela PJ desde Maio do ano passado, altura em que apresentou queixa. Segundo explicou este progenitor, quando apresentou queixa na PJ, a polícia disse que tinha um especialista para interrogar crianças, pelo que requereu este especialista e ficou à espera de ser chamado, “o que nunca aconteceu”. Das sete meninas, uma foi retirada do Costa Nunes pelos pais.

Dois pais haviam já apontado inconsistências entre os depoimentos das crianças e o relatório do MP, chegando a existir “omissão de alguns argumentos e até distorção”, bem como críticas à investigação da PJ. “As crianças usaram uma boneca para exemplificar como é que a pessoa acusada as limpava e como é que o pai, a mãe ou uma professora as limpava. O que elas disseram foi que a professora e os pais limpavam com papel e com o M. era sem papel e que, às vezes, havia penetração através dos dedos”, descreveu um dos queixosos, acrescentando que, no relatório do MP, “só diz que o M. não tinha qualificações para limpar os meninos”.

Um outro pai apontou que “a investigação não foi bem feita” e que “houve muitas falhas”. “Quando são casos destes, deviam dar mais atenção a pormenores e simplesmente não estavam preparados para lidar com isso. Os pais não assinaram nenhuma interrogação feita aos menores e o que está relatado não está conforme o que foi dito pelas crianças”, relatou, em declarações anteriores a este jornal.