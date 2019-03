Mais de cinco mil árvores vão ser plantadas durante a Semana Verde

São esperadas 30 mil pessoas nas actividades da Semana Verde que este ano chega à 38ª edição. O evento conta com um orçamento de 1,25 milhões de patacas e mais de 30 actividades espalhadas por várias zonas da cidade.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A 38ª edição da Semana Verde, organizada pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), acontece este ano entre 16 e 24 de Março. O programa do evento, divulgado ontem em conferência de imprensa, abrange mais de 30 actividades, incluindo a plantação de mais de cinco mil árvores, e chega a vários pontos da cidade. Isabel Jorge, administradora do Conselho de Administração do IAM, sublinhou que “esta actividade permite aos cidadãos entender de forma mais aprofundada os nossos trabalhos de arborização” e tem como objectivo “divulgar a mensagem de protecção ambiental aos cidadãos”. A Semana Verde tem um orçamento de 1,25 milhões de patacas e são esperados 30 mil participantes.

A Semana Verde arranca no dia 16 de Março, na Praça do Tap Seac, com um conjunto de actividades que incluem um concurso de design de jardins e de canteiros de flores, uma exposição de fotografia e oferta de plantas. No mesmo fim-de-semana, na Granja do Óscar, será realizada uma actividade de campismo, com o objectivo de dar a conhecer o processo da agricultura biológica através de jogos em grupo, aulas de culinária e caminhadas. No domingo, no Parque Natural da Barragem de Ká Hó, serão plantadas árvores durante a manhã.

A 21 de Março, Dia Mundial da Árvore, serão plantadas 50 cerejeiras no relvado junto ao Jardim do Cais, na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental, e será também lançado o livro “100 Espécies de Borboletas de Macau”. No total, ao longo desta semana, vão ser plantadas mais de cinco mil árvores durante quatro actividades diferentes em locais como o Parque Natural da Barragem de Ká Hó, a zona de lazer da marginal da Taipa e o Parque Natural da Taipa Grande. Nos dias 18, 20 e 22 de Março haverá um workshop destinado ao público escolar sobre borboletas e plantas nectaríferas na Zona de Libélulas e Borboletas do IAM.

O programa da Semana Verde inclui também uma actividade de campismo na Barragem de Ká Hó destinada a famílias. O IAM pede aos interessados que se organizem em grupos de duas a quatro pessoas, sendo que pelo menos um dos participantes deve ser maior de idade. Este acampamento, que acontece entre 23 e 24 de Março, conta com jogos de grupo e piqueniques.

A Semana Verde termina a 24 de Março com uma marcha e plantação de árvores. O itinerário começa no miradouro da Taipa Grande, passa pela área de plantação de árvores e termina no ponto de partida, ao longo de três quilómetros. Ao longo desta semana haverá seis actividades de oferta de plantas em locais como a Praça do Tap Seac, Jardim Cidade das Flores, Complexo Comunitário de Seac Pai Van, Parque Dr. Carlos d’Assumpção, Jardim do Mercado do Iao Hon e Parque Natural da Taipa Grande.