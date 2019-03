Macau e Guangdong prometem “mente aberta e coragem” em projectos inovadores na Grande Baía

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, esteve ontem em Pequim com o secretário do Comité Provincial de Guangdong do Partido Comunista Chinês (PCC), Li Xi, onde afirmou que os dois governos irão “ter uma mente aberta e coragem” para implementar projectos inovadores, “no sentido de alcançar novas perspectivas de desenvolvimento” para a região, refere um comunicado do Executivo.

No encontro, o dirigente máximo da RAEM trocou ideias sobre a execução dos trabalhos em prol da construção da Grande Baía – Guangdong, Hong Kong e Macau, referindo que as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da mesma, lançadas oficialmente no passado dia 18 de Fevereiro, vão impulsionar ainda mais a cooperação bilateral entre Guangdong e Macau, injectando nova dinâmica na relação entre ambos os territórios.

Chui Sai On acrescentou que “o Governo da RAEM está empenhado em preparar, organizar e acelerar os trabalhos de articulação, bem como envidar esforços para promover a diversificação adequada da economia, participar na inovação tecnológica da Grande Baía, impulsionar a interligação das infra-estruturas, criar facilidades aos residentes para trabalharem e viverem na Grande Baía, entre outras políticas e medidas inovadoras”. Assim, “o processo de construção da Grande Baía trará mais oportunidades de desenvolvimento à população e aos sectores dos dois territórios, facto que levará a população local a sentir que participa, obtém benefícios e bem-estar”, lê-se ainda no texto oficial. A cooperação Guangdong-Macau tem como desígnio principal transformar-se “numa baía de renome internacional e numa região metropolitana a nível mundial”.

A delegação que acompanhou o Chefe do Executivo a Pequim contou com a presença do director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Mi Jian, o director do Gabinete de Comunicação Social, Victor Chan, a coordenadora do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exteriores, Lei Iut Mui, e a chefe da Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim, Leong Kit Chi.