Do mundo do jazz para as ruas de Macau: Christophe Charpenel e as suas “Primeiras Impressões” da cidade

Depois de décadas a fotografar o mundo do jazz, Christophe Charpenel embarcou, a convite da Alliance Française, numa residência artística por Macau, escapando, pela primeira vez, do que tem sido o seu foco principal. “Primeiras Impressões” é o resultado desta experiência, em exposição na Fundação Rui Cunha entre 8 e 19 de Março.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Durante uma semana, Christophe Charpenel teve carta branca para circular em Macau e recolher as suas primeiras impressões da cidade que nunca tinha pisado. Pela primeira vez, o fotógrafo fugiu do universo que tem dado corpo ao seu trabalho nas últimas décadas, o jazz, para fotografar as ruas, as pessoas, os edifícios e a arquitectura do território. O resultado final, “Primeiras Impressões”, fruto de uma residência artística de apenas uma semana, em Outubro, mostra-se ao público a partir de sexta-feira, na Fundação Rui Cunha.

Sem instruções, directrizes ou conhecimento prévio da cidade e apenas de mapa na mão, Christophe Charpenel correu as ruas da cidade, desde o Norte da Península, até Coloane, passando inevitavelmente pelo Cotai. “Nós queríamos uma primeira impressão muito sincera deste homem”, explica Sa Ng, gestor de Assuntos Culturais da Alliance Française, organismo que convidou o fotógrafo para a residência artística em Macau. “Ele queria ver a vida, queria perceber, apesar de [Macau] ser uma cidade muito rica, como é ser desta cidade. Enquanto turista, vens a Macau, aproveitas os resorts e os casinos, mas ele queria perceber como é viver aqui e ter uma vida normal neste sítio estranho”, descreve.

As primeiras impressões de Christophe Charpenel, tema e nome da exposição que, a partir de sexta-feira, pode ser visitada na Fundação Rui Cunha, são 24 fotografias captadas em Outubro, pelas ruas de Macau, durante uma residência artística organizada pela Alliance Française. “Um aspecto principal deste projecto é que o Christophe está sempre a fotografar pessoas em movimento, pessoas que estão a improvisar com paixão uma música de ritmo acelerado e nós queríamos colocá-lo nesta posição, queríamos que ele fosse essa pessoa, mas sem a música”, explica Sa Ng.

Nas últimas décadas, foi o jazz a ocupar o trabalho de Charpenel enquanto fotógrafo, tendo sido convidado para fotografar os artistas em palco e nos bastidores de eventos como Jazz à Vienne ou Newport Jazz Festival. “O Christophe é a pessoa que vai para os bastidores de todos os grandes festivais de jazz. Ele é basicamente aquela pessoa que os organizadores destes festivais chamam para fotografar os artistas em palco e nos bastidores”, sublinha Sa Ng. Entrado na casa dos 60, Charpenel quis sair da sua zona de conforto. “Ele queria fazer algo diferente e propôs ao William [Bascaule, director da Alliance Française de Macau] abrandar o trabalho apenas dedicado ao jazz e abraçar novos desafios”.

Depois da Fundação Rui Cunha, “Primeiras Impressões” vai ser também exposta em várias universidades locais. De momento, a Alliance Française encontra-se em diálogo com a Universidade de Macau, Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau, Instituto Politécnico de Macau e Universidade Cidade de Macau para apresentar o trabalho de Charpenel. Futuramente, o organismo espera levar esta mostra até à Europa. “Nós temos esta ideia, não de trazer França até Macau, mas de fortalecer a ligação entre os dois e queremos mostrar Macau à Europa. Em vez de trazer artistas europeus para Macau para mostrar o trabalho deles, nós queremos que eles façam algo por Macau para colocar Macau no mapa”, afirmou Sa Ng.

A residência artística de Christophe Charpenel foi a primeira organizada pela Alliance Française, mas Sa Ng adiantou ao PONTO FINAL que estão já em conversações com dois artistas franceses radicados em Londres. São eles Karine Gullino e Wilfried Tondelier, que vêm para duas universidades locais em Novembro para desenvolver um projecto artístico ‘eco-friendly’. “São artistas especializados em arte moderna. A Karine tem bastante experiência em projectos de arte feitos com lixo”, explicou o gestor de Assuntos Culturais da Alliance Française.