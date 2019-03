Cresceu em Macau, tem 26 anos e trabalha como engenheiro de software para a Bloomberg, em Londres. Chan Iat Chong é um dos “talentos” que o Governo de Macau diz necessitar, mas não pensa voltar tão cedo. Macau “não é um lugar atractivo” para os talentos, diz. Sobre os subsídios atribuídos pelas autoridades à área da tecnologia, Chan Iat Chong refere apenas que “Deus é misterioso, o Governo de Macau também o é”.

Em Macau não há palco para o sector das tecnologias. É este o sentimento que faz com que Chan Iat Chong não queira voltar a Macau, apesar de se querer envolver no desenvolvimento do sector na sua terra natal. “Para já, não é um lugar atractivo para que os talentos voltem”, diz o engenheiro de software da Bloomberg, a partir de Londres, acrescentando que gostava de aproveitar os benefícios da Grande Baía. “Eu ainda quero dar o meu contributo a Macau, mas o palco de Macau é tão pequeno, o que é que eu posso fazer?”, questiona o engenheiro, que saiu de Macau aos 17 anos para estudar na Universidade de Tsinghua, em Pequim, tendo ido depois para a Universidade de Oxford. Chan Iat Chong esteve em Macau no passado mês de Fevereiro para falar aos alunos da Universidade de Macau, fazendo com que, no seguimento, a Bloomberg tenha recebido candidaturas de jovens da região. Agora, refere que o problema não é a falta de interesse dos jovens de Macau na tecnologia e dá o exemplo da tentativa de diversificação da economia do Governo através dos subsídios e bolsas a atribuir aos estudantes: “A tecnologia não é propriamente encorajada. Porquê? Não sei. Deus é misterioso, o Governo de Macau também o é”.

Que idade tem?

Tenho… espere, deixe-me calcular. Tenho 26.

De certeza? Teve de fazer contas…

Sim, porque eu normalmente não me lembro da minha idade. Tenho de calcular com base no meu ano de nascimento e ver a diferença.

Nasceu em Macau. Como foi a sua infância aqui?

Eu nasci em Macau, cresci junto ao Mercado Vermelho. Na minha infância andei na escola Sagrada Família e depois fui para o ensino secundário. Bem, a minha infância foi bastante típica, mas aos 17 anos, depois de terminar o secundário, fui para Pequim, para a minha licenciatura e, quatro anos depois, vim para o Reino Unido, Oxford. E depois acabei a trabalhar onde estou agora, na Bloomberg.

Quando é que começou a ter interesse pelas tecnologias e por software?

Originalmente, o meu grande plano não era ser criador de software, eu queria ser criador de videojogos porque eu adoro jogos de computador. Eu acho que tive o meu primeiro computador quando estava na 3.ª classe, por volta dos 8 ou 9 anos de idade, eu jogava muitos videojogos e comecei a ficar muito interessado nisso. Quando escolhi o meu curso de licenciatura, pensei que, para se ser um bom criador de jogos, tinha de saber como é que os jogos funcionavam, a sua engenharia. Foi por isso que eu escolhi o curso de Ciência da Computação e Tecnologia. Originalmente, queria ser criador de jogos, mas algo mudou durante a licenciatura. Durante os estudos na universidade, fiz um curso de processamento de sinais e esse curso permitiu-me ter oportunidade de experimentar técnicas novas referentes a outras componentes dos jogos, como a inteligência artificial. Vários tópicos interessantes foram discutidos neste curso, por exemplo, num sinal de voz, como é que um computador pode entender e transcrever para texto. É interessante porque, num mundo futurista, o que pretendemos é usar comandos verbais para dirigir robôs. Estas técnicas suplementares eram muito fascinantes para mim, por isso é que mudei de direcção. Outro exemplo: em Macau existem muitos locais onde se pode jogar videojogos, há um jogo muito popular em que se bate num tambor ao ritmo da música. Eu adoro esse jogo, mas, se queria jogar com algumas músicas que eu gostava e para as quais o programa não estava preparado, era preciso compor toda a música para poder jogar com ela, e eu sou muito preguiçoso e fiz com que um computador fizesse isso por mim. Ficou bastante bom, funciona muito bem.

E o que fez com esse software?

Isto foi apenas para meu próprio prazer, nunca foi lançado ao público. Para divulgá-lo teria de ser polido para ser suficiente bom. Agora são só uns códigos que eu juntei para gerar uma partitura, não é muito ‘user friendly’. Não tive tempo de melhorar, é uma pena.

Porque é que escolheu ir para a universidade de Tsinghua, em Pequim?

Em Macau, as escolhas mais populares para os estudantes do ensino secundário são, claro, as universidades de Macau, as universidades de Taiwan, Hong Kong, no interior da China ou na Europa. Eu não queria ir para muito longe, na altura, portanto a Europa estava fora de questão, não gosto de Hong Kong, por isso tentei Macau, Taiwan e o interior da China. Em Macau há um sistema de recomendações no ensino secundário, todos os liceus recomendam os melhores alunos para as universidades do interior da China, depois há entrevistas e, por vezes, eles requerem exames técnicos. Este sistema de recomendações é uma maneira de entrar nas universidades do interior da China, além do normal exame de admissão. No último ano do secundário, eu era o melhor da minha escola e tive a oportunidade de ser recomendado para a universidade de Tsinghua, que é o berço dos engenheiros na China. Depois passei na entrevista e eles fizeram-me uma oferta. Também me ofereceram um lugar na Universidade de Macau e em Taiwan. Tinha três sítios para onde podia ir, o meu critério foi o facto de Tsinghua ser o berço dos engenheiros. É uma universidade que dá uma boa educação, com uma fundação sólida e rígida, que permite ter uma carreira futura. Não digo que as universidades de Macau ou Taiwan não permitam isso, digo só que os melhores engenheiros e arquitectos da China vêm de Tsinghua e não de Macau ou Taiwan.

Nunca pensou ficar em Macau?

Na verdade, senti-me dividido. Com base no que me disseram amigos e professores, um curso da Universidade de Macau é melhor do que um curso em Taiwan ou em algumas outras universidades da China. E, se ficasse em Macau, podia ficar perto dos meus pais. O meu objectivo era aprender e, olhando para a Universidade de Macau, estou convencido que não iria aprender tanto como aprendi na Tsinghua. Na Universidade de Tsinghua pode conhecer-se talentos muito inteligentes. E quando digo inteligentes, quero dizer insanamente inteligentes.

E a ida para Oxford, como aconteceu?

Foi por coincidência. No terceiro ano da universidade em Tsinghua, eu estava a pensar onde é que poderia continuar os estudos. A Universidade de Tsinghua já me tinha oferecido um lugar para fazer lá o mestrado, mas eu não queria obter mais conhecimento superficial, eu queria aprender algo a fundo, muito a fundo. Procurei outras oportunidades, havia boas universidades no Japão e na Europa, em Inglaterra, particularmente. Candidatei-me para Oxford, mas sabia que era extremamente competitiva e o meu inglês não era muito bom. Eles quiseram entrevistar-me e, na altura, já tinha recebido ofertas da Universidade de Edimburgo e da University College London, mas eu quis manter a minha candidatura à Universidade de Oxford e em Março eles ofereceram-me a vaga. Por isso, na altura, eu podia ter ido para Oxford, Edimburgo, Londres ou continuar na Tsinghua. Eu escolhi Oxford porque é uma universidade muito boa em teoria de técnicas de computação e inteligência artificial, por exemplo. E eu queria muito aprender isso. Disse que entrei por coincidência porque foi algo que aconteceu e que eu não estava à espera, nunca pensei que Oxford me ofereceria uma vaga.

E depois como foi parar à Bloomberg?

Isso é que foi coincidência. Quando estudava em Oxford, comecei a procurar oportunidades de trabalho e vi que a Bloomberg estava a contratar. Eles, no fundo, são uma empresa de informática, apesar de lidarem com informações financeiras. E o Michael Bloomberg é um activista ambiental, ao contrário de Donald Trump, que acha que o aquecimento global é uma treta e eu partilho das ideias de Michael Bloomberg. Um dos maiores departamentos da Bloomberg chama-se New Energy Finance, que é o departamento para onde eu queria originalmente ir, é um departamento que analisa as informações financeiras de painéis solares, por exemplo. Tive uma entrevista que correu muito bem, melhor que as minhas expectativas, e eles ofereceram-me o cargo de engenheiro de software.

Consegue explicar, de forma simples, o que faz na prática na Bloomberg?

Sim. Eu crio sistemas que consigam entender linguagem natural e que a convertam em análise prática. Esta é a definição numa frase. Vou dar um exemplo: a Bloomberg consome dois milhões de notícias por dia de todo o mundo e os clientes não conseguem consumi-las de forma eficaz. Há demasiada informação, então, nós desenvolvemos vários sistemas para que as máquinas criem sinais compreensíveis por humanos. Há um sinal em específico que se chama “sentimento” em que, se houver uma notícia que chega sobre a Microsoft e que diga coisas más acerca da Microsoft, por exemplo, que a Microsoft é menos competitiva no mercado dos servidores que a Amazon, o sentimento da notícia é que a Microsoft é má e que a Amazon é boa. O que nós fazemos é fazer com que a informação seja filtrada consoante o sentimento e dada aos clientes, dizendo que, por exemplo, foram recebidas determinadas notícias com sentimento negativo. Temos de fazer com que a máquina entenda as expressões “queda”, “aumento”, “crescimento em grande escala”, “desempenho além das expectativas”. Inicialmente fazemos com que a máquina entenda os termos e depois fazemos com que as notícias sejam categorizadas consoante os sentimentos. Com esta informação, os clientes vão saber que têm um determinado número de notícias com um sentimento negativo ou positivo. Fazemos com que as máquinas sejam nossas escravas, elas trabalham 24 horas por dia, todos os dias, sem descanso.

Recentemente deu uma palestra na Universidade de Macau. Como correu? Os alunos mostraram-se interessados?

A palestra correu bastante bem. Os seniores, como os alunos de pós-graduação ou alunos de doutoramento e professores, estavam interessados, alguns dos outros alunos talvez tenham ficado confusos, porque era um tema bastante técnico. Mas, no geral, acho que o sentimento foi bastante bom. Uma das razões para eu ter feito esta palestra através da minha empresa foi, não para me exibir, mas para mostrar o processo de recrutamento. E nós já recebemos algumas candidaturas desde a palestra, já atraímos vários estudantes da UMAC para se candidatarem à nossa empresa.

E, em geral, os jovens de Macau interessam-se por tecnologia?

Vou ser sincero: acho que, devido ao ambiente do turismo e dos casinos, poucos estudantes se apaixonam pela tecnologia, em comparação com os alunos da Europa, por exemplo. O objectivo deles é obter dinheiro, talvez. Mas o principal problema não é o facto de não haver suficientes jovens interessados em tecnologia, tem a ver com o facto de haver um palco pequeno, tem de haver um palco para os jovens desempenharem o seu papel [na área da tecnologia] e em Macau não há espaço. Não há um problema de falta de pessoas interessadas, há um problema de falta de palco.

A economia de Macau não está suficientemente diversificada?

Isso é um facto, é só olhar para as estatísticas. O Governo diz que quer apoiar a diversificação da economia, mas basta olhar para um dado simples, que são os subsídios e as bolsas de estudo. O programa de bolsas para pós-graduados, eles focam-se nas artes e na música, mas é muito escasso na tecnologia. São notícias tristes. Eles dão algum dinheiro às artes, à música, mas não dão dinheiro para a tecnologia. Como é que eu sei isso? Eu candidatei-me e, por isso, sei.

E porque é que isto acontece?

Não me cabe a mim dizer. Acho que eles querem diversificar a economia, eles estão a fazer esse esforço, dando apoios à arte e música, em vez de dar ao turismo. A tecnologia não é propriamente encorajada. Porquê? Não sei. Deus é misterioso, o Governo de Macau também o é. Não digo que não apoio as medidas do Governo, apoio totalmente, mas porque é que prefere arte e música à tecnologia, não sei. Dar a minha opinião pessoal seria irresponsável.

Seria irresponsável?

Sim, eu não tenho dados suficientes, nem estatísticas, nem factos que apoiem a minha teoria.

Ainda sobre a falta de palco em Macau, haverá possibilidade de alguém trabalhar aqui na área das tecnologias?

Há, na CTM. Não quero fazer publicidade à CTM, mas pelo que sei acho que é uma das empresas mais envolvidas na tecnologia em Macau. Mas é muito curto, comparando com outras áreas e isso tem a ver com a minha decisão de ainda estar no Reino Unido. Na área da Grande Baía, Shenzhen, Zhuhai ou até Cantão são melhores sítios para desenvolver tecnologia, comparando com Macau.

Há quanto tempo saiu de Macau?

Saí quando tinha 17 anos, agora tenho 26. São quase dez anos.

Tenta acompanhar as notícias de Macau?

Frequentemente. Nós criámos um sistema na Bloomberg para localizar notícias de vários sítios e eu muitas vezes uso esse sistema para ver as notícias de Macau. Sei sempre o que está a acontecer em Macau.

Usa o sistema apenas por motivos pessoais ou a Bloomberg também está interessada nas notícias de Macau?

Temos alguns clientes a usar o sistema que estão interessados nas notícias de Macau. Porquê? Por causa dos casinos. Alguns deles estão listados na bolsa de valores de Hong Kong. Também uso para benefício pessoal porque a minha família vive aí e eu não quero ficar desconectado deles.

Com a falta de recursos humanos, como é que o Governo pode manter os “talentos” em Macau?

O programa do Governo para atrair talentos começou agora, temos de esperar. Numa sociedade democrática, como a de Macau, as coisas tendem a acontecer devagar. Na China, por exemplo, as medidas são implementadas rapidamente, mas em Macau, como há um sistema democrático, há que criar a lei, consulta pública, aprovar a proposta de lei, debate, etc. Eles detectaram o problema e estão a trabalhar no assunto, mas, para já, não é um lugar atractivo para que os talentos voltem. Para mim, eu estou à procura de oportunidades na área da Grande Baía, isto quer dizer, no interior da China, não em Hong Kong ou até Macau. Se olharmos para as políticas do interior da China, são muito mais atractivas do que aquelas de Macau.

Então, não planeia voltar para Macau num futuro próximo?

Eu acho que o plano da Grande Baía é muito positivo, acho que é o futuro. Eu ainda quero dar o meu contributo a Macau, mas o palco de Macau é tão pequeno, o que é que eu posso fazer? Se houver um mercado comum, como o europeu, eu posso estabelecer uma empresa numa das cidades da Grande Baía de onde possa aceder a todos os mercados, incluindo Macau e Hong Kong. Quero contribuir para Macau, fisicamente não estando em Macau. Eu gostava de ir para o interior da China e, com a fusão da área da Grande Baía, estou optimista de que possa contribuir para o desenvolvimento da tecnologia de Macau, mesmo sem estar em Macau.