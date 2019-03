Cardeal Filoni: “Confiança recíproca” no futuro das negociações entre a China e o Vaticano

O cardeal italiano Fernando Filoni, enviado especial do Papa Francisco a Taiwan, Macau e Hong Kong, afirmou ontem que a China é hoje um país mais aberto ao mundo e manifestou confiança nas relações bilaterais entre a Santa Sé e o Governo da República Popular.

Raquel Moz

raquelmoz.pontofinal@gmail.com

A conversa com os jornalistas aconteceu ontem pela manhã, no final da cerimónia de benção inaugural das novas instalações da Universidade de São José, na Ilha Verde, a que presidiu. O prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, que terminou ontem uma visita de três dias a Macau, dirigiu-se na língua portuguesa aos órgãos de comunicação social presentes, reforçando a sua confiança no acordo provisório entre o Vaticano e Pequim. Esta reaproximação, que em Setembro de 2018 pôs termo ao conflito de quase sete décadas sobre a formação e nomeação de sacerdotes chineses, abriu lugar ao diálogo entre as duas partes, o que é um “óptimo” sinal e “uma esperança para todos”, no entender do cardeal Fernando Filoni.

“É um acordo pastoral. Não é político, não é diplomático”, referiu, e “vai ajudar muito à situação da Igreja na China e também à paz no mundo”. O acordo, que irá ser implementado por dois anos, e que poderá ser periodicamente revisto, “vai ser muito bom para a Igreja [católica] no futuro e para a China também”.

A China e o Vaticano romperam os laços diplomáticos em 1951, depois de Pio XII excomungar os bispos designados pelo Governo chinês. Foi no pontificado de Bento XVI, continuado pelo Papa Francisco, que se iniciaram os esforços no sentido de unir as duas Igrejas, o que, após anos de negociações, veio a culminar neste acordo provisório, alcançado no ano passado. O reconhecimento, por parte do Vaticano, de sete bispos nomeados por Pequim, está na base do entendimento conseguido, depois de uma disputa de décadas em que o regime chinês foi nomeando vários bispos sem o consentimento do Papa, alguns dos quais viriam a ser mais tarde excomungados pela Santa Sé.

O Vaticano considera que é seu direito nomear os bispos, preservando assim a sucessão apostólica que remonta a Jesus Cristo. A China considera esta exigência da cúpula da Santa Sé uma violação da sua soberania. Os católicos chineses dividiram-se, assim, entre duas correntes: a Associação Católica Patriótica Chinesa, aprovada por Pequim, e a clandestina, que continuou fiel ao Vaticano. Os padres que se mantiveram fiéis a Roma são, alegadamente, detidos ou perseguidos pelas autoridades do Governo. Quanto a possíveis dificuldades, durante as negociações práticas deste acordo, o cardeal optou por uma mensagem de confiança. “Na vida há sempre dificuldades. Vamos estabelecer antes de tudo uma confiança recíproca e isso vai ser muito útil para o entendimento de todos”.

China dá sinais de abertura

Ventos de mudança anunciam-se, considera o cardeal Fernando Filoni, para quem o país vem dando sinais de maior abertura ao mundo. “A China está já muito aberta, no comércio, na vida política. Na realidade, muito aberta. Quando vou a África encontro chineses em toda a África, além de toda a Ásia, não podemos dizer que está fechada”. Este grau de abertura vai depender da iniciativa dos líderes chineses, salientou. O futuro será uma China “mais aberta na comunicação, em todos os aspectos”, o que se deverá “à sua liderança” e “à sua capacidade de conviver, o que já acontece”.

Sobre a questão de os alunos do interior da China não poderem estudar na Universidade católica de São José, o cardeal mostrou confiança que tal possa vir a acontecer. “Isso pertence ao futuro, mas espero que sim”, afirmou, acrescentando que “esta estrutura universitária pode ser aproveitada por todos” como “um farol de luz para toda a China, Macau, Hong Kong, e toda a região”. “A cultura não pode ser limitada a poucas pessoas ou a poucos lugares, uma cultura que não é aberta não é uma cultura”, adiantou ainda. “O futuro vai ser melhor. Vocês são jovens, têm de ter esperança”.

Entretanto, instado pelo PONTO FINAL a comentar os resultados da Cimeira do Vaticano sobre a Protecção de Menores, convocada pelo Papa Francisco na passada semana para debater o flagelo dos abusos sexuais por membros da Igreja, este jornal não chegou a receber resposta do cardeal Filoni, através da Diocese de Macau, até ao fecho desta edição. Recorde-se que o encontro, que reuniu elementos do clero de todo o mundo, contou também com a presença do bispo de Macau, Joseph Lee Bung-sang.

Visita culmina hoje em Hong Kong

Esta é a quarta vez, em mais de 40 anos, que Macau recebe a visita de um cardeal. Conforme noticiado pelo PONTO FINAL na edição da última quarta-feira, passaram pelo território figuras da cúpula da Igreja Católica, como Carlo Maria Martini, em 1986, Jozef Tomko, em 1988, e finalmente Joseph Ratzinger, em 1993, futuro Papa Bento XVI.

A viagem do cardeal Fernando Filoni ao Sudeste asiático começou em Taiwan, para presidir, como enviado especial do Papa, ao 4.º Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu na ilha Formosa a 1 de Março, onde existe uma comunidade com perto de 300 mil católicos. O programa pastoral do cardeal pela vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong inclui hoje a visita ao Instituto de Altos Estudos da Caritas (Caritas Institute of Higher Education – CIHE), onde reunirá com sacerdotes e professores e celebrará missa, a que se segue uma visita ao Seminário do Espírito Santo, antes de regressar a Roma amanhã, dia 6.