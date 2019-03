Burlas de troca de dinheiro motivam reunião entre a DICJ, entidades policiais e casinos

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) reuniu-se na passada sexta-feira com representantes das autoridades policiais e também com representantes das concessionárias e subconcessionárias de jogo para reforçar a colaboração e discutir medidas de prevenção e combate no que diz respeito às burlas de troca de dinheiro, informou a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado divulgado ontem.

Na reunião, a DICJ garantiu que vai “continuar a reforçar a fiscalização rigorosa das operações do sector de jogo, e coordenar activamente com as autoridades policiais para combater as actividades ilegais”. Particularmente sobre as burlas de troca de dinheiro, a direcção diz estar “muito atenta” e que pretende “elaborar uma estratégia de resposta mais eficaz através do reforço da cooperação com as entidades policiais e o sector de jogo”.

Também os representantes do sector do jogo, cujo grupo era composto por representantes da SJM, Wynn, Galaxy, Venetian, MGM e Melco, concordaram com a “importância e a urgência do combate a este tipo de actividade ilegal” e recordaram que as operações levadas a cabo pela polícia têm alcançado “resultados efectivos que se manifestaram ultimamente, numa redução significativa desta actividade ilegal”. A PJ sublinhou que vão continuar o combate contra essa actividade ilegal, trocando informações com as autoridades policiais da China continental.

O comunicado lembra que as burlas de troca de dinheiro nos casinos de Macau começaram no final de 2017 e que afectam “cada vez mais a segurança da sociedade” da região e têm “repercussão na operação normal dos casinos”. “Alguns destes casos originaram uma série de fenómenos criminais, tais como roubo ou burla, pelo que as autoridades de segurança começaram a acompanhar e combater esta situação”, lê-se no comunicado. Só no ano passado, foram interceptadas pelas autoridades 3050 pessoas envolvidas em actividades de troca ilegal de dinheiro. A.V.