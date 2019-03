Proposta de lei de protecção dos direitos do consumidor prevê regulamentação dos contratos online

Foi apresentada na sexta-feira, pelo Conselho Executivo, a proposta de lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor, onde está prevista a regulamentação dos “novos modelos de consumo”. A proposta de lei do Governo pretende clarificar os direitos dos consumidores no que toca à informação, segurança e qualidade dos bens e serviços.

André Vinagre

O Conselho Executivo apresentou, na passada sexta-feira, a proposta de lei da protecção dos direitos e interesses do consumidor. Esta proposta de lei tem como objectivo clarificar os direitos e deveres entre consumidor e operador comercial. Com o novo regime, os contratos celebrados na internet, bem como os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial e dos contratos em forma de pré-pagamento serão regulados. O actual diploma está em vigor desde 1988.

Um dos pontos da nova proposta de lei tem a ver com a regulamentação dos contratos relativos aos “novos modelos de consumo”. O Conselho Executivo dá os exemplos dos contratos celebrados na internet, contratos celebrados fora dos estabelecimentos comerciais e contratos em forma de pré-pagamento. Este novo regime propõe ainda um “período de reflexão”, do qual o consumidor pode beneficiar neste tipo de contratos, permitindo que, num prazo de sete dias após a sua celebração, este possa ser anulado sem a necessidade de indicar o motivo da resolução.

Esta é a tentativa de resposta do Governo às “novas tendências sociais e económicas”, referiu Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, na conferência de imprensa, citado pela agência Lusa. Recorde-se que o regime da defesa do consumidor actual está em vigor há mais de 30 anos, desde 1988.

A proposta de lei prevê que o Conselho dos Consumidores possa proceder à recolha de informações necessárias, para efeitos de investigação, quando os preços dos bens fornecidos ou dos serviços prestados ao consumidor se encontrem em oscilação acentuada ou injustificadamente elevados.

Está prevista também a proibição de práticas comerciais desleais. Caso os contratos sejam celebrados sob influência de práticas comerciais desleais, como as práticas enganosas ou as práticas comerciais agressivas, será permitido ao consumidor exigir a anulação do mesmo. Com a nova proposta de lei, estabelece-se também um regime “mais rigoroso para delimitar se os bens de consumo ou os serviços prestados se encontram em conformidade com os contratos”.

Está prevista também a criação de um “regime de mediação mais estruturado”, introduzindo a arbitragem nos conflitos de consumo em relação aos serviços públicos essenciais como fornecimento de água, electricidade e serviços de telecomunicações. O documento prevê sanções entre as duas mil e as 60 mil patacas.

O objectivo é, diz o Governo, que “se dê mais um passo na clarificação dos direitos de que os consumidores gozam, nomeadamente os direitos à informação, à protecção da saúde e da segurança, à qualidade dos bens e serviços, à protecção dos interesses económicos, à obtenção do comprovativo de aquisição e à indemnização dos danos”. O Executivo baseou-se nos regimes jurídicos de Portugal, de Hong Kong e da China continental. Leong Heng Teng referiu que o novo regime trará um ambiente de consumo “mais justo, imparcial e transparente”.

A proposta de lei não se aplica aos serviços das áreas de jogo de fortuna ou azar, de prestação de cuidados de saúde, de serviços jurídicos, de contabilidade e auditoria, de ensino, bem como aos serviços financeiros relativos a valores mobiliários ou a bens e serviços cujo preço flutue de acordo com o mercado financeiro, ressalva o Governo.