Mulher de 22 anos morre em acidente de viação no Cotai

Catarina Vila Nova

Uma jovem de 22 anos morreu na madrugada de sábado na sequência de um acidente de viação. A vítima conduzia um motociclo na Avenida de Cotai quando um automóvel ligeiro embateu contra si, tendo sido levada para o Centro Hospitalar Conde de S. Januário (CHCSJ), na sexta-feira à tarde, onde acabou por não resistir aos ferimentos. O condutor foi encaminhado para o Ministério Público (MP) na manhã de sábado, depois de a jovem falecer, e foi acusado de homicídio por negligência, encontrando-se a aguardar julgamento.

Segundo a descrição facultada pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) ao PONTO FINAL, o acidente aconteceu por volta das 17 horas de sexta-feira, junto ao Hotel Okura. Um automóvel ligeiro circulava na Avenida Marginal Flor de Lótus, em direcção à Broadway, e mudou de direcção para a Avenida de Cotai onde embateu contra uma motociclista, à frente do Hotel Okura. A condutora de 22 anos, residente de Macau e estudante universitária, foi levada para o CHCSJ onde acabou por falecer na madrugada de sábado, confirmaram as autoridades a este jornal.

O condutor que provocou o acidente é um homem de 40 anos, de nacionalidade chinesa e trabalhador não-residente. O indivíduo foi detido por homicídio por negligência e encaminhado para o MP na manhã de sábado, após a morte da vítima, devendo apresentar-se mensalmente no Departamento de Trânsito do CPSP até ao julgamento. As autoridades confirmaram que o teste de alcoolemia realizado ao condutor teve um resultado negativo. O crime de homicídio por negligência é punido com pena de prisão até três anos e, em caso de negligência grosseira, a moldura penal pode ir até aos cinco anos de prisão.

Na sequência deste acidente, o deputado Sulu Sou escreveu uma interpelação, que será hoje enviada ao Governo, para trazer de volta o assunto do reconhecimento mútuo de cartas de condução entre Macau e a China. Recorde-se que, em Abril do ano passado, o Chefe do Executivo autorizou o secretário para os Transportes e Obras Públicas a celebrar este acordo com as autoridades chinesas, algo que ainda não aconteceu. “Apesar de o acordo ainda não ter sido assinado, as preocupações do público nunca foram reduzidas. [Com este acordo] haverá um maior potencial para os condutores ilegais trabalharem em Macau”, sublinhou o pró-democrata.

Apontando que a China nunca ratificou a Convenção sobre a Circulação Rodoviária, Sulu Sou argumenta que o país “não deve ser directamente comparado com outros países que assinaram esta convenção”, e pergunta se o Governo concorda com este ponto de vista. Por outro lado, o também vice-presidente da Associação Novo Macau sugere que, tendo em conta a reduzida dimensão do território em comparação com o interior da China, apenas as cartas de condução da RAEM sejam reconhecidas na China continental e não também o contrário.