Chui Sai On: Macau tem de acelerar o ritmo de desenvolvimento tecnológico

Em Pequim, num encontro com Wang Zhigang, ministro chinês da Ciência e Tecnologia, Chui Sai On indicou que Macau tem de acelerar o ritmo de desenvolvimento na área da inovação e tecnologia. Já na reunião com o presidente da Academia Chinesa de Ciências Sociais, o Chefe do Executivo da RAEM adiantou que Macau quer apostar nesta área.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Chefe do Executivo reuniu-se no passado sábado com o ministro chinês da Ciência e Tecnologia, Wang Zhigang. Durante o encontro, Fernando Chui Sai On fez saber que Macau tem de acelerar o ritmo de desenvolvimento na área da inovação e tecnologia. Chui Sai On mostrou ainda vontade de assinar acordos de cooperação com as autoridades do interior da China com vista a permitir “um avanço nas relações mantidas entre as duas partes”. Em Pequim, o Chefe do Governo da RAEM encontrou-se também com o presidente da Academia Chinesa de Ciências Sociais, Xie Fuzhan, e participou na segunda reunião plenária do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Durante a reunião com Wang Zhigang, além de referir que Macau tem de acelerar o ritmo de desenvolvimento na área da inovação e tecnologia, Chui Sai On salientou que a concretização do projecto de construção do centro internacional de inovação de ciência e de tecnologia, previsto no plano para a Grande Baía, vai criar novas oportunidades de desenvolvimento para o território. Segundo um comunicado, o governante de Macau manifestou vontade de assinar acordos de cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia para permitir “um avanço nas relações mantidas entre as duas partes”.

Chui Sai On acrescentou estar “plenamente consciente da necessidade de acelerar o desenvolvimento do sector em Macau, bem como da definição, com a maior brevidade possível, das disposições para o estabelecimento do corredor da ciência e tecnologia e da inovação Cantão-Shenzhen-Hong Kong-Macau”, ao mesmo tempo que se deverá decidir “o trajecto e as medidas de desenvolvimento para as ‘cidades irmãs’ com diferentes níveis de desenvolvimento”.

O ministro chinês começou por agradecer os bons contactos de cooperação que o sector tecnológico de Macau vem mantendo com a sua tutela. Wang Zhigang lembrou o Acordo de Estabelecimento da Comissão de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior da China e Macau, assinado em 2005, frisando os “resultados eficazes alcançados nas cinco áreas, designadamente medicina tradicional chinesa, conservação energética, tecnologias de informação, economia marítima e generalização do uso da tecnologia”.

APOSTA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS

Também no passado sábado, o Chefe do Executivo teve uma reunião com Xie Fuzhan, presidente da Academia Chinesa de Ciências Sociais, e afirmou que o Governo de Macau quer aproveitar as vantagens das pesquisas científicas da Academia, com vista ao “reforço do estudo das ciências sociais no território” e “no sentido de impulsionar a diversificação adequada da economia”.

No encontro, Chui Sai On indicou que, com a tendência de desenvolvimento e expectativas da população, se apresentam “elevadas exigências em relação à governação da RAEM”. Assim, o governante diz querer aproveitar as vantagens das pesquisas científicas da Academia e continuar a cooperação com esse organismo para reforçar o estudo das ciências sociais no território com o objetivo de “impulsionar o estudo de políticas do governo e a criação de ‘think-tanks’ da sociedade civil, para promover a diversificação adequada da economia de Macau”.

Por seu lado, Xie Fuzhan lembrou que a Academia e o Governo de Macau têm já uma sólida base de cooperação e intercâmbio estreito, tendo a instituição a que preside feito estudos sobre a estratégia de desenvolvimento da região. No futuro, haverá margem para se aprofundar a investigação relacionada com o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o posicionamento de Macau e as importantes estratégias relacionadas, indicou o responsável.

Na passada sexta-feira, Chui Sai On participou também na segunda reunião plenária do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Aqui, o Chefe do Executivo revelou-se empenhado no desenvolvimento de “várias novos sectores”, dando o exemplo do sector convenções e exposições, da medicina tradicional chinesa, do sistema financeiro com características próprias e da cultura e criatividade.

O governante garantiu também que Macau “está a acelerar os trabalhos no sentido de articular com a organização do Governo Central, de reforçar a comunicação interna e externa, de incentivar os vários serviços da RAEM a desempenhar um papel piloto e políticas inovadoras, bem como, a conhecer melhor a importância da tecnologia e inovação para reforçar os trabalhos nesta área”. Chui Sai On revelou que o Governo vai proceder a uma formação interna e divulgar uma série de textos de compreensão sobre esta matéria e referiu-se a Macau como uma das “cidades centrais” da Grande Baía.