Cardeal do Vaticano celebrou missa solene em Macau

A Sé de Macau encheu-se este domingo para ouvir o enviado do Papa Francisco celebrar de portas abertas uma missa solene. A visita surge numa altura em que o Vaticano e Pequim estão a reaproximar-se, pondo fim a décadas de conflito na nomeação e formação de religiosos.

O cardeal italiano Fernando Filoni, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, teve ontem casa cheia na celebração da missa de domingo na Sé. Mais de um milhar de fiéis, de várias nacionalidades, assistiram à eucaristia, que teve para eles um significado especial, dada a presença de figuras eminentes da Igreja católica nesta região da Ásia.

A celebração estava agendada para as 18h30, em língua inglesa, começando por chamar a atenção de populares e turistas, pelo aparato dos ecrãs e colunas virados para o exterior em pleno Largo da Sé. Uma pequena procissão marcou o arranque da cerimónia, saída do Paço Episcopal até ao altar da Sé, onde o enviado do Vaticano se fez acompanhar por outros sacerdotes, entre os quais o bispo de Macau, Stephen Lee Bung-sang, e o monsenhor Ante Jozic, responsável pela Missão da Santa Sé em Hong Kong.

Ao adro da Sé foram chegando cada vez mais fiéis, que dificilmente encontraram lugar dentro do templo, já totalmente composto antes da hora marcada. Devotos de diferentes nacionalidades – com destaque para as comunidades de chineses, portugueses e filipinos – assistiram a toda a cerimónia, acompanhada por cânticos e leitura de textos litúrgicos, durante mais de uma hora.

A mensagem do cardeal Fernando Filoni, que passou por esta região asiática há mais de duas décadas – esteve radicado em Hong Kong, servindo como elo de ligação entre o Vaticano e a Igreja na República Popular da China, durante os últimos anos do pontificado do Papa João Paulo II –, foi a de união dos povos e de partilha da fé católica. “Estou muito feliz por estar hoje aqui convosco na Igreja de Macau, a convite do bispo de Macau, para celebrar esta missa tão solene”, começou por agradecer o cardeal Filoni, reforçando o papel da Igreja como “uma grande família”, unida pelo baptismo e pela evocação da palavra de Deus.

“A evangelização é hoje a tarefa mais importante para a Igreja. Significa trazer a boa-nova aos pobres, aos que sofrem, aos que aspiram a uma palavra de esperança para as suas vidas. Agora perguntem-se a vocês mesmos: serei eu um missionário? Estarei eu a fazer algum trabalho de missão na minha casa, no meu trabalho, junto dos meus amigos?”. Não é necessário fazer parte de qualquer instituição para se ser missionário, “cada um de nós, através do baptismo, recebe a evocação para anunciar Jesus”, lembrou.

Os fiéis ouviram o sermão sem arredar pé. “A minha questão é: quando vocês se apaixonam, o que é que acontece? Enchem-se de alegria!”, exemplificou o cardeal, comparando a experiência ao momento em que a fé entra no coração dos devotos, como um acto de amor e de partilha. “Se amarem a vossa fé, serão capazes de a guardar só para vocês?”, lançou o repto, em jeito de conclusão.

À saída a emoção era visível. Os crentes foram ficando à porta para cumprimentos finais e fotos de grupo. Duas missionárias das comunidades religiosas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e das Pequenas Irmãs da Madre de Deus, ambas com representação em Macau, comentaram ao PONTO FINAL a experiência que acabavam de presenciar. “Este momento é muito especial para nós, foi como se tivéssemos assistido a uma mensagem do próprio Papa Francisco – ele até é muito parecido…”, gracejaram.

“Este acontecimento é importante para unir a Igreja, porque os sacerdotes na China não têm estado tão perto da Santa Sé. Julgamos que este encontro pode ajudar a aproximar a Igreja”. E sobre a mensagem? “Para mim foi muito profunda a mensagem que recebemos da parte do Papa, através do cardeal Filoni, para a Igreja de Macau, sobretudo a referência à missão evangelizadora que todos temos na vida, e que ele apresentou aqui de uma forma tão simples e especial. Tocou-me muito a forma como ele falou de levar essa missão todos os dias aos lugares onde estamos, à nossa casa, a onde pertencemos”.

O programa pastoral do prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos continua hoje na Universidade de São José, onde irá decorrer, durante a manhã, a inauguração oficial das novas instalações da Ilha Verde, com missa e cerimónia de bênção. O cardeal Fernando Filoni segue ainda esta tarde para Hong Kong, onde ficará até ao dia 6 de Março, depois de uma passagem por Taiwan, onde presidiu ao IV Congresso Eucarístico Nacional, no passado dia 1 de Março.