Agnes Lam alerta para falta de plano de desenvolvimento económico de Macau

Macau não tem um plano a médio e longo prazo para assegurar o desenvolvimento económico sustentável do território. A crítica foi deixada pela deputada Agnes Lam, em interpelação escrita, na sequência do relatório do Fundo Monetário Internacional que prevê que o crescimento da economia da RAEM tenha desacelerado para 5,6% no ano passado.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A falta de um plano a médio e longo prazo para assegurar a estabilidade do desenvolvimento económico de Macau foi sublinhada pela deputada Agnes Lam numa interpelação escrita. A também professora da Universidade de Macau (UM) questionou o Governo na sequência do relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) que estimou que o crescimento da economia do território desacelerou para 5,6% no ano passado. A académica aponta que, apesar de Macau ser uma região com significativas reservas financeiras, os preços do sector imobiliário privado são proibitivos para a classe média, que também acaba por ficar sem acesso à habitação pública.

“Apesar desta cidade ser muito rica, nós não temos nenhum esquema para controlar o preço do imobiliário, por isso os preços das casas têm vindo a tornar-se cada vez mais incomportáveis”, afirmou a deputada, em declarações ao PONTO FINAL. “O que eu sugiro é que devemos começar a ter algum plano para olhar para o desenvolvimento a médio e longo prazo, especialmente para termos a certeza que conseguimos ter um sistema financeiro saudável”, sublinhou.

Em específico, Agnes Lam sugere a criação de planos para controlar os preços exorbitantes do mercado imobiliário que, aponta, deixam a classe média quase sem opções. “Nós devemos ter mais esquemas para assegurar que os preços são acessíveis, incluindo as rendas e os preços de compra. Actualmente, as rendas são demasiado altas e os preços de compra também. Por isso é que devemos ter um esquema para enfrentar este problema”, afirmou a deputada, acrescentando que a classe média “devia ser a força estabilizadora da sociedade, mas, agora, não consegue aceder à habitação pública e não consegue pagar habitação de luxo”.

Na semana passada, o FMI estimou que o crescimento da economia de Macau decresceu para 5,6% no ano passado, quando, em 2017, tinha crescido 9,7%. Este desaceleramento foi atribuído a um menor investimento e também à redução das receitas do jogo VIP como consequência do abrandamento da economia chinesa e das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. O organismo antecipou ainda que o investimento se mantenha fraco, ainda que possa melhorar a médio prazo, em parte devido ao término das licenças de jogo, a partir já do próximo ano. Porém, apesar de as perspectivas serem mais moderadas do que nos últimos tempos, aponta o FMI, estas são também “menos voláteis”, sendo de esperar “que os superavits fiscais continuem no médio prazo”.