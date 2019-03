Yat Yuen perde recurso contra Chefe do Executivo sobre terreno em Coloane

Trata-se de mais uma vitória para Chui Sai On relacionada com a lei de terras. O Tribunal de Última Instância julgou improcedente um recurso interposto pela Companhia de Corridas de Galgos Macau contra uma decisão do Chefe do Executivo que declarou a caducidade de um lote localizado em Seac Pai Van.

Catarina Vila Nova

O Tribunal de Última Instância (TUI) deu razão ao Chefe do Executivo num recurso interposto pela Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen). Em causa estava a declaração da caducidade de um terreno concessionado à empresa, localizado em Seac Pai Van, destinado à criação de cães. A concessão foi autorizada a 26 de Dezembro de 1989 e o arrendamento temporário era válido pelo prazo de 25 anos, terminado a 29 de Dezembro de 2015. O despacho de declaração de caducidade foi proferido pelo Chefe do Executivo a 13 de Fevereiro de 2017, tendo sido alvo de um recurso para o Tribunal de Segunda Instância (TSI) que o julgou improcedente.

“O Chefe do Executivo declara a caducidade pelo decurso do prazo se o concessionário não tiver apresentado a licença de utilização do prédio, porque é mediante a apresentação desta licença que se faz a prova de aproveitamento de terreno urbano ou de interesse urbano”, pode ler-se no acórdão do TUI. “O Chefe do Executivo não tem que apurar se este incumprimento das cláusulas de aproveitamento se deve ter por motivo não imputável ao concessionário. Isto é, não tem que apurar se a falta de aproveitamento se deveu a culpa do concessionário ou se, por exemplo, a Administração teve culpa, exclusiva ou não, em tal falta de aproveitamento”, acrescentou o juiz relator Viriato de Lima.

Em causa estava um terreno, concessionado à Yat Yuen a 26 de Dezembro de 1989, localizado em Seac Pai Van e com mais de cinco mil metros quadrados. Este lote tinha como finalidade a construção de vários edifícios até dois pisos, destinados à criação de cães, uma vez que a empresa desenvolvia a sua actividade profissional no Canídromo e necessitava de um edifício de apoio ao seu negócio, é explicado no acórdão.

A 14 de Maio de 2015, a companhia apresentou um requerimento ao secretário para os Transportes e Obras Públicas, alegando que a responsabilidade pelo não aproveitamento do terreno não lhe devia ser imputada. Foi ainda pedida a alteração da finalidade do terreno para construir um complexo destinado a habitação, comércio e estacionamento. Este pedido acabou por ser indeferido porque, uma vez que o prazo de arrendamento iria terminar a 29 de Novembro de 2015, o Governo considerou que o tempo restante não seria suficiente para concluir os procedimentos.