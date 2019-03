Seminário Docomomo quer mostrar como preservar o património da arquitectura moderna

A preservação da herança arquitectónica do período moderno em contraponto com o aumento do fluxo do turismo é o ponto de partida para o 4.º seminário da Docomomo, intitulado “Tourism and Built Heritage: the uncharted modernist landscape on the Greater Bay Area”. O seminário acontece no Instituto de Formação Turística este sábado e conta com a presença de oradores de Hong Kong, do Vietname e de Malaca, bem como do arquitecto Rui Leão.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em colaboração com o Instituto de Formação Turística (IFT), a Docomomo organiza amanhã um seminário sobre a herança arquitectónica e o turismo, intitulado “Tourism and Built Heritage: the uncharted modernist landscape on the Greater Bay Area”. O seminário vai ter como oradores Johannes Widodo, investigador de Malaca, na Malásia, Hoanh Tran e Archie Pizzini, arquitectos que vêm do Vietname, Sjoerd Hoekstra, professor da Universidade Politécnica de Hong Kong, e ainda o arquitecto de Macau Rui Leão.

Ao PONTO FINAL, Sérgio Spencer, arquitecto envolvido na organização do seminário, começou por dizer que este é o quarto evento do género organizado pela Docomomo, organização que se dedica à investigação e divulgação do movimento moderno da arquitectura. “Associámo-nos com o Instituto de Turismo, com o curso de ‘heritage management’, e este ano resolvemos juntar esforços porque percebemos, com o curso que eles dão, que olham para o património de uma forma em que percebem que o património não é só o património dos nossos tetravós, olham também para o património dos nossos avós”, explicou, acrescentando que no sábado também os alunos do IFT vão apresentar resultados finais dos seus trabalhos. “Percebemos que havia aqui uma sobreposição daquilo que são os nossos interesses na área de investigação e aquilo a que eles se dedicam também. Dão igualmente relevo àquilo que é o património moderno”, descreve o arquitecto.

No seminário, Rui Leão será um dos oradores. O presidente da Docomomo Macau vai falar sobre o património moderno do território e de como encontrar percursos turísticos alternativos. “Há uma selecção de edifícios que nós [Docomomo] consideramos de interesse e valor patrimonial e que achamos que é, no fundo, o legado que a cidade tem e que é preciso preservar. Temos de encontrar percursos alternativos àquilo que são os roteiros turísticos que são normalmente produzidos em Macau. Este é um ponto importante para nós”, explicou Sérgio Spencer, para acrescentar: “Este seminário passa pela relação com o turismo. Entendemos que a visita à cidade de Macau pode e deve ser feita, não só através daqueles que são alguns sítios e edifícios – muitos deles já classificados -, mas através de outros sítios e outros edifícios de outras épocas, que é esse tal legado que nós vamos deixar aos nossos filhos”.

De Hong Kong, vem o professor holandês Sjoerd Hoekstra, que lecciona na Universidade Politécnica da região vizinha, que, segundo Sérgio Spencer, terá uma intervenção semelhante à de Rui Leão, mas baseada na sua experiência em Hong Kong. Hoanh Tran e Archie Pizzini são sócios e arquitectos que farão uma apresentação sobre as estratégias de reutilização dos edifícios que vão perdendo o seu significado. “A apresentação deles passa muito por este entendimento de que, para preservar, é preciso reutilizar e encontrar estratégias de recuperar os edifícios e dar-lhes novos usos actualizados, sempre mantendo aquilo que são as grandes qualidades dos edifícios modernos”, referiu Sérgio Spencer.

Para encerrar o seminário, falará no IFT Johannes Widodo, professor no Tun Tan Cheng Lock Centre for Asian Architectural and Urban Heritage em Malaca, na Malásia: “Ele é um ‘visiting professor’ no IFT. Tem um conhecimento muito profundo do panorama arquitectónico e urbano em Macau e destas problemáticas. Ele vai-nos falar dos custos que estão envolvidos nestes processos, custos que não são económicos, têm a ver com estratégias de implementação de readaptação e recolocação ao usufruto ao público em geral ou privados deste tipo de património”.

“O objectivo do seminário é haver uma troca de ideias entre investigadores e que possa ser também transmitido aquilo que são os agentes no território em Macau, de estratégias e formas de promover, divulgar, preservar, recuperar, readaptar aquilo que é o património deste período moderno”, resume Sérgio Spencer.

Particularmente sobre a realidade de Macau no que toca à conservação do legado arquitectónico, o arquitecto referiu que “Macau tem evoluído ao nível daquilo que é o entendimento da necessidade de proteger aquilo que é o seu património”. “Há 20 ou 30 anos, ou no tempo da administração portuguesa, o património era visto à volta daquilo que eram as igrejas e as capelas e as casas senhoriais. Acho que o Instituto Cultural – e muito bem – passou a ter muito maior atenção a um outro património, que é o do espaço habitacional, aquilo que são construções de raiz e traça chinesa, e foi esse o grande salto que se deu na passagem da administração portuguesa para a administração actual. Houve um alargamento muito grande daquilo que é património”, indicou.

Ainda assim, ressalva: “Onde eu acho que ainda está a faltar é perceber que o património não começa de há 150 anos para trás, há um património que foi construído há 100 anos ou 80 anos e que nós temos de começar a protegê-lo, se não, corremos o risco de daqui a 200 anos não haver herança nenhuma do séc. XX. É essa consciência que eu acho que ainda falta um bocadinho”.