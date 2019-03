Salvador Sobral e a sua “pequenina mudança” da cena musical portuguesa, em concerto no Broadway Theatre

Será a 17 de Março que Salvador Sobral sobe ao palco do Broadway Theatre para apresentar o seu próximo álbum, “Paris-Lisboa”. O músico viaja até à cidade a convite do Festival Literário de Macau – Rota das Letras e falou com o PONTO FINAL sobre o novo projecto e sobre o ano que passou desde o transplante de coração.

Catarina Vila Nova

Não se fecharam ainda dois anos desde que deu a Portugal a primeira vitória de sempre na Eurovisão. O mês era Maio e o ano 2017 e com a canção “Amar Pelos Dois”, escrita pela sua irmã, Salvador Sobral arrebatou o público europeu e o júri do concurso, conquistando o maior recorde de pontos alguma vez registado na história do festival. No ano seguinte, já depois de um transplante de coração, voltou a subir ao palco da Eurovisão, desta feita instalado em Lisboa, com nada mais nada menos que o seu ídolo e referência maior musical, o cantor brasileiro Caetano Veloso. Um ano depois da operação, Salvador Sobral tem um novo álbum prestes a sair e prepara-se para arrancar com uma tour europeia, mas não sem antes vir a Macau, a convite do Rota das Letras, apresentar o seu segundo disco, que, revelou ao PONTO FINAL, se chamará “Paris-Lisboa”.

Chamar-se-á “Paris-Lisboa” porque “a realização deste álbum, a composição mais a preparação, mesmo até a concepção do álbum, foi tudo feito entre Paris e Lisboa”, desvenda o músico ao PONTO FINAL, ao telefone a partir de Portugal. “Mesmo quando não estava lá, emocionalmente estava um bocadinho lá. Quando não estava lá fisicamente, a minha alma estava por lá”, conta. Naquele que será o seu segundo disco, após o seu álbum de estreia “Excuse Me”, lançado em Março de 2016, Salvador Sobral volta a aventurar-se na composição de letras, às quais se juntam canções da sua irmã, Luísa Sobral, do pianista Júlio Resende e também Joel Silva, produtor de “Paris-Lisboa”. “Eu não gosto muito de fazer discos, mas pronto, tem que ser. Eu gosto é de tocar ao vivo, viver o momento no palco”, graceja, inconformado.

Em Macau, Salvador Sobral apresenta-se em concerto no Broadway Theatre, a 17 de Março, às 21 horas, durante o Rota das Letras. De Portugal virão também o pianista Júlio Resende, o contrabaixista André Rosinha e o baterista Bruno Pedroso. No espectáculo, tocar-se-ão músicas de “Paris-Lisboa”, que será depois lançado a 29 de Março, outras mais antigas, “mais um bocadinho de um terceiro álbum que virá” e, quiçá, um ou outro tema em chinês. “Onde eu vou canto sempre uma canção do sítio. Eu gostava muito de cantar uma canção de lá [Macau] também”, diz o músico antes da sua primeira viagem a Macau e, também, à Ásia. “Gostava de poder sentir Macau como uma pessoa de lá e não como um português. Não quero ir para Macau comer pastéis de nata. Eu quero sentir o máximo desse sítio e das suas pessoas”.

“FOI MUITO PREPOTENTE DA MINHA PARTE PENSAR QUE PODIA MUDAR ALGUMA COISA”

De troféu erguido no palco plantado em Kiev, já depois de ser oficial a vitória de “Amar Pelos Dois” no Festival da Eurovisão, Salvador Sobral aproveitou o momento em que os olhos da Europa estavam sobre si para, juntamente com o público, propor a mudança do panorama musical. “Vivemos num mundo de música descartável, música ‘fast food’, sem qualquer conteúdo. Música não é fogo-de-artifício, música é sentimento. Vamos tentar mudar isso e trazer a música de volta ao que realmente importa”, declarou, num palco onde não se acreditava que a sua canção pudesse chegar à final, quanto mais vencer, por não ser “festivaleira”.

O que mudou desde então? “Nada. Foi muito prepotente da minha parte pensar que podia mudar alguma coisa. Não é assim que se muda. A mudança não está em mim, tem que estar nas próximas gerações, na maneira como as pessoas são educadas e, depois, nas rádios e nos meios de comunicação que comunicam a música. Se comunicassem música com mais conteúdo seríamos todos mais ricos, mas isso não é assim”, lamenta.

No entanto, não nega que a Eurovisão lhe tenha aberto as portas de palcos que antes apenas sonharia pisar e a um público que o desconhecia. “A Eurovisão vai ficar sempre aliada a mim e não é uma coisa forçosamente má. Eu já tive uma relação muito pior com isso e agora aceito-a porque ela também me levou a tocar por todo o lado e a mostrar a minha música a toda a gente. Eu estou agradecido”, confessa.

Depois do festival e da fama que ele trouxe, o desafio foi descolar-se da imagem do cantor que venceu a Eurovisão e consolidar-se como um músico de jazz. “Eu acho que as pessoas já me reconhecem mais como músico do que como o gajo da Eurovisão. Agora, é óbvio que o ‘Amar Pelos Dois’ vai ser sempre a canção que as pessoas associam [a mim], e ainda bem porque é uma canção lindíssima”. E é aqui, nos concertos onde as pessoas vão para ouvir “aquela música” e acabam por ficar pelo resto, que é operada a “pequenina mudança” de Salvador Sobral. “As pessoas que não estão habituadas a ouvir jazz e solos, de repente, vão pelo ‘Amar Pelos Dois’, mas ficam pelo resto e gostam de ouvir o resto. É disso que eu falo, de fazer a nossa mudança pequenina. Enquanto eu faço a música que gosto e que sinto que tem algum conteúdo vou fazendo a mudança à minha maneira – pequenina”.

O ANO DO RENASCIMENTO

A 8 de Dezembro de 2018, Salvador Sobral divulgou um vídeo para assinalar o que apelidou de “ano do meu renascimento”. “Foi um ano incrível, foi uma recuperação assustadoramente rápida. É merecido celebrarmos juntos porque eu recebi muito apoio da vossa parte”, disse, na altura, referindo-se ao ano que passou desde o transplante de coração. Há um ano, esperava estar onde está hoje, prestes a arrancar com uma tour europeia? “Sinceramente, não. Estava ainda muito debilitado, era Janeiro, estava ainda a ver se me conseguia levantar e sentar na cadeira – esse era o meu objectivo na altura”, recorda. Mas depois, “começou a acontecer”.