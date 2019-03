Revisão do ruído quotidiano fica para o próximo Governo, diz Raimundo do Rosário

Os deputados pediram e insistiram, mas o secretário para os Transportes e Obras Públicas não cedeu. A revisão à lei do ruído continua reduzida aos artigos que regulam as excepções à realização de obras fora do horário permitido, mas os membros do hemiciclo prometem não desistir de abordar a questão do ruído quotidiano.

Raimundo do Rosário atirou para o próximo Governo uma revisão mais abrangente da lei do ruído, cujas alterações, actualmente em discussão em sede de comissão, incidem apenas sobre as excepções à realização de obras fora do horário permitido. Apesar das insistências dos deputados, durante a aprovação na generalidade do diploma e ontem na reunião com a comissão, em rever os artigos relacionados com o ruído quotidiano, o secretário manteve-se irredutível na sua posição: “Perguntaram se eu tinha intenção de apresentar uma nova iniciativa legislativa a esse respeito e eu disse que não, neste mandato não”. Ainda assim, naquela que foi a primeira e última reunião entre deputados e Governo para discutir o assunto em sede de comissão, os membros do hemiciclo prometeram continuar a insistir no problema.

“Não é nossa intenção [regular o ruído quotidiano] e [os deputados] perguntaram se eu tinha intenção de apresentar uma nova iniciativa legislativa a esse respeito e eu disse que não, neste mandato não”, afirmou ontem Raimundo do Rosário, em declarações aos jornalistas, à saída da reunião com a comissão. O reduzido número de queixas foi a justificação avançada pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas para não querer tocar nestes artigos. “Neste momento não temos muitas queixas. Temos muito poucas ou relativamente poucas e, relacionadas com as obras, ainda menos, portanto muitas queixas que nós temos [estão relacionadas com] o ruído do dia-a-dia e esta alteração que agora propusemos não abrange esse ruído”, explicou o governante.

Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), disse existir uma “grande discrepância” entre o número de queixas sobre ruído apresentadas e os processos instaurados pelas autoridades. “Segundo o Governo, a curto prazo não vai tocar nesta matéria porque detectou que, depois de receber queixas sobre esse ruído, o ruído desaparece. Assim, há uma grande discrepância entre o número de queixas e o número de processos autuados”, apontou o deputado. “Em relação ao ruído quotidiano nós iremos continuar a alertar o Governo”, frisou Ho Ion Sang.

Raimundo do Rosário definiu como “cirúrgica” a alteração agora proposta à Lei de Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental e, por isso, a discussão em sede de comissão entre Governo e deputados ficou resumida a uma reunião. “Esta alteração é parcial e é uma alteração cirúrgica e incide apenas em dois artigos. Portanto, foi a primeira e última reunião”, disse o governante. “Em resumo, as alterações que nós propusemos são basicamente duas: uma é tornar mais expedito todo este processo por via da eliminação do despacho do Chefe do Executivo no Boletim Oficial; a segunda alteração é incluir mais algumas situações em que poderá ser excepcionada essa questão do ruído”, explicou. Estas incluem os serviços de manutenção do metro ligeiro, do sistema de drenagem público ou dos sinais de trânsito e os serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos e limpeza das vias públicas.