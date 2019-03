Prazo inicial dos segmentos da linha da Taipa ultrapassado em 100%

Das 49 obras orçamentadas em mais de 100 milhões de patacas sob a tutela dos Transportes e Obras Públicas, 12 já sofreram atrasos e 15 foram alvo de derrapagens orçamentais. Os três casos mais graves estão relacionados com a linha da Taipa do metro ligeiro, cujos atrasos rondam 100% do prazo inicialmente previsto. Os quase 50 trabalhos, distribuídos por cinco serviços da tutela de Raimundo do Rosário, têm um orçamento global de 17,15 mil milhões de patacas. A média da derrapagem orçamental destas obras é de 2,5% enquanto que a dos atrasos chega quase aos 13%.

O segmento do Cotai da linha da Taipa, orçamentado em 815 milhões de patacas e previsto terminar em 1021 dias, já conta um atraso de 111% e uma derrapagem orçamental de quase 11%. O segmento do centro do mesmo traçado já excedeu em 96,7% o prazo inicial de 1158 dias e em 27,8% os 489 milhões de patacas iniciais, enquanto que o segmento do posto fronteiriço registou uma derrapagem orçamental de 16,4% face aos 671 milhões de patacas inicialmente orçamentados e os 1044 dias previstos já foram ultrapassados em 99%.

Existem também obras que, até ao momento, não sofreram quaisquer derrapagens orçamentais nem atrasos, de acordo com as informações ontem publicadas nos sites dos serviços sob a tutela dos Transportes e Obras Públicas. São, no total, 14, e entre elas contam-se, por exemplo, o Edifício da Administração no ZAPE, a estação da Barra do metro ligeiro e o aperfeiçoamento da ETAR da Península de Macau.

Algumas obras registaram uma redução orçamental e do prazo previsto. É o caso, por exemplo, da quarta conduta de abastecimento de água a Macau, cujo orçamento de quase 155 milhões de patacas foi reduzido em 3%, mas que, por outro lado, conta com um atraso de 27%. Também as instalações complementares do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa viram o seu orçamento inicial de 246 milhões de patacas reduzido em 8%, ao mesmo tempo que sofreram um atraso de 6%. C.V.N.