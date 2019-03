Lucros do Galaxy sobem 29% em 2018 para 13,5 mil milhões

O Grupo Galaxy Entertainment (GEG), anunciou ontem lucros de 13.5 mil milhões de dólares de Hong Kong, em 2018, mais 29% comparativamente ao ano anterior. De acordo com o comunicado enviado pelo GEG à bolsa de valores de Hong Kong, as receitas em 2018 subiram 14%, em comparação com 2017, atingindo 55,2 mil milhões de dólares de Hong Kong. O EBITDA ajustado (lucros antes de impostos, amortizações e depreciações) aumentou 19%, para 16.900 milhões de dólares de Hong Kong, segundo a mesma informação. O resort integrado Galaxy Macau é o estabelecimento que continua a dar mais receitas ao grupo: 71,5% do total das receitas são provenientes deste resort integrado, que em 2018 apresentou ganhos de 39,5 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 14% que em 2017. No início da abril, o GEG concluiu a compra de 5,3 milhões de acções à Wynn Resorts, com dois casinos em Macau, sendo que cada acção foi vendida por cerca de 175 euros. O grupo assumiu assim o controlo de 4,9% do capital da Wynn Resorts. No comunicado divulgado ontem, o grupo anunciou ainda que no último trimestre do ano, apresentou receitas de 14,2 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 2% que em 2017.

