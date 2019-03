Diploma final clarifica que sociedades e filiais de locação financeira gozam de isenção de imposto

Foi encerrada a discussão na especialidade da proposta de lei do Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira. No parecer da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), é clarificado que “tanto as sociedades de locação financeira como as filiais com propósito de locação financeira gozam de isenção do imposto do selo relativamente aos actos da sua constituição”.

Na última reunião desta comissão sobre esta proposta de lei, Chan Chak Mo recordou que já existe um regime de benefício fiscal, mas que este “não é muito atractivo” para as empresas. “Com estes benefícios, as sociedades podem ter mais atractivos para se instalarem em Macau e adquirir um escritório”, disse o presidente da 2.ª comissão, reiterando: “O Governo pretende, com este regime, que as empresas se instalem na RAEM e também adquirirem escritórios. Assim podem também desenvolver o mercado imobiliário”.

Este novo regime, agora aprovado na especialidade, prevê que a primeira aquisição, a título oneroso, por parte de sociedades de locação financeira, do primeiro bem imóvel destinado exclusivamente a escritório e para uso próprio, seja isenta do pagamento do imposto do selo sobre transmissões de bens. Porém, a isenção concedida caducará se o bem imóvel for transmitido ou afecto a outra finalidade no prazo de cinco anos após a sua aquisição.

Segundo a nota justificativa da proposta de lei, o regime vigente mostra-se “claramente desactualizado face ao desenvolvimento da sociedade, sendo insuficiente para atrair as sociedades de locação financeira a instalarem-se no território e a iniciarem o desenvolvimento das suas actividades”. A.V.