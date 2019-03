Deputados questionam poderes da comissão de registo de contabilistas

Os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa pediram ao Governo mais detalhes sobre o funcionamento e os poderes da Comissão de Registo de Contabilistas, prevista no novo regime de registo e exercício da profissão de contabilistas, que está a ser discutido na especialidade. Vong Hin Fai indicou ainda que os deputados questionaram o aumento do número de crimes pelos quais os interessados são impedidos de se registar como contabilistas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, após a segunda reunião da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), Vong Hin Fai disse aos jornalistas que um dos temas mais debatidos foi referente à Comissão de Registo de Contabilistas e sobre se este organismo permitirá a interposição de recursos a propósito de resoluções tomadas pela mesma comissão. “Se o interessado não concordar com determinada decisão, pode impugnar a decisão em relação ao superior?”, questionou o deputado.

Esta comissão, cuja criação está prevista no novo regime, tem como finalidade, indica a proposta de lei, implementar o regime de acreditação, de registo e de emissão de licenças para o exercício da profissão contabilística em Macau. “Durante a apreciação, vimos que será necessário que o proponente nos explique como é que vai ser a constituição, composição e o modo de funcionamento da comissão”, referiu Vong Hin Fai, presidente da 3.ª comissão da AL. “A natureza da comissão vai ser relevante para as futuras resoluções tomadas pela comissão, porque se os actos praticados pela comissão não forem considerados definitivos então é possível a interposição de recurso ao superior hierárquico?”, questionou o parlamentar, recordando os diplomas do regime legal de qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde e o regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social, que também estão a ser discutidos na especialidade na AL: “Vemos que os outros dois diplomas contemplam a possibilidade de recurso hierárquico”.

No que respeita ao pedido de registo, a proposta de lei refere apenas que os interessados devem ser maiores de idade e não obriga a que estejam autorizados a permanecer legalmente em Macau, ao contrário da lei vigente. “Temos de perguntar porque é que esse requisito foi eliminado”, indicou o presidente da comissão.

Relativamente aos motivos para a recusa do registo, os deputados questionaram o facto de o espectro dos crimes pelos quais os interessados podem ver os seus registos recusados ter aumentado, particularmente no que diz respeito aos crimes contra o património: “Se nós formos ver a lei vigente, é recusado o registo àqueles condenados pelo crime praticado no exercício das respectivas funções. Nos crimes contra o património há muitos tipos de crime que podem ser enquadrados aqui, crime de roubo, furto, por exemplo. Temos de perguntar ao proponente porque é que alargou esse âmbito”.