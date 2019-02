Macau recebeu quase 1.500 eventos do sector MICE no ano passado

No ano passado, Macau acolheu um total de 1.427 reuniões, conferências, exposições e eventos de incentivo, que atraíram mais de 2,1 milhões de visitantes, correspondendo a um aumento anual de 11,6%. Entre Janeiro e Dezembro de 2018, as receitas das entidades organizadoras das 60 exposições realizadas foram de 189 milhões de patacas e as despesas atingiram os 248 milhões. O saldo das exposições organizadas por entidades não governamentais foi de 40 milhões de patacas, mas, depois de deduzidos os subsídios concedidos pelo Governo e outras instituições, obteve-se um valor negativo de 29,15 milhões de patacas, indicou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) em comunicado.

As exposições realizadas no território no ano passado reuniram 5.618 expositores, dos quais 25,4% eram provenientes do interior da China e quase 40% de Macau. Vieram atraídos por estes eventos 98 mil profissionais dos respectivos sectores, mais de metade dos quais eram locais. Informações recolhidas junto do sector dão conta que 97,7% do total das receitas resultou da venda de produtos, enquanto que as rendas dos ‘stands’ e os serviços de decoração e construção corresponderam, respectivamente, a 55,5% e 29,7% do total das receitas.

No ano passado, 296 mil pessoas vieram a Macau para participar em reuniões ou conferências, mais 20,5% do que em 2017, sendo que a duração média destes eventos foi de 1,4 dias. Por sua vez, as exposições atraíram 1,76 milhões de participantes no ano passado, mais 10% em termos anuais. As exposições organizadas por entidades não governamentais atraíram a maior fatia de visitantes – 1,4 milhões. A duração média destes eventos foi de 3,4 dias.