FDCT aprovou 260 milhões de patacas em novos projectos no ano passado

Mais de 500 projectos e 260 milhões de patacas aprovados é o balanço do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) relativamente ao ano passado. Em 2018, foram recebidas 639 candidaturas que pediam mais de 610 milhões de patacas.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Mais de 260 milhões de patacas foram aprovados no ano passado pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) em novos projectos. O número total de candidaturas em 2018 foi de 639 cujo montante pedido ultrapassou os 610 milhões de patacas, tendo sido aprovados 510 projectos. No ano passado, o organismo presidido por Frederico Ma teve despesas na ordem dos 334 milhões de patacas, dos quais 252 milhões foram destinados a apoio financeiro, e registou 679 milhões de patacas em receitas.

“Em 2018, o número total de candidaturas para vários tipos de programas de apoio financeiro do FDCT foi de 639 e o montante total ultrapassou os 610 milhões de patacas. O número de aprovações em todo o ano foi de 510 e o montante aprovado foi superior a 260 milhões de patacas”, revelou ontem Frederico Ma, presidente do Conselho de Administração do FDCT, em conferência de imprensa. Especificamente em relação aos projectos de financiamento para a construção de uma cidade inteligente, Ma destacou que foram recebidas 44 candidaturas, que pediam um montante global de 21 milhões de patacas, tendo sido financiados 13 projectos com quatro milhões de patacas.

Dos 510 novos projectos aprovados no ano passado, 308 estavam relacionados com a popularização das ciências e vão receber mais de 30 milhões de patacas. Outras 148 candidaturas, que vão receber do FDCT 170 milhões de patacas, estão relacionadas com projectos gerais de investigação científica. Contam-se ainda 11 projectos financiados conjuntamente pelo FDCT e pela Fundação para a Ciência Natural da China com 18 milhões de patacas e outros 11 financiados em conjunto pelo fundo de Macau e pelo Ministério das Ciências e da Tecnologia da China com 11 milhões de patacas.

No capítulo das despesas, o FDCT registou, em 2018, gastos superiores a 334 milhões de patacas, mais 59 milhões do que no ano anterior. A rubrica mais significativa é a do apoio financeiro, com o qual se gastaram 225 milhões de patacas, mais 28 milhões do que em 2017. Os gastos com o pessoal têm vindo a aumentar, desde 2015, de 23 milhões de patacas para 31 milhões no ano passado, enquanto que a rubrica “outras despesas correntes”, que desde 2015 nunca chegou aos três milhões de patacas, aumentou substancialmente em 2018 para 34 milhões.

Relativamente às receitas, o FDCT arrecadou quase 680 milhões de patacas, dos quais 248 milhões dizem respeito ao suplemento do capital inicial. Registaram-se ainda 46 milhões de patacas em subsídio para operação e outros 43 milhões referentes a saldos de anos anteriores.