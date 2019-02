Deputados questionam aumento das multas previstas no novo estatuto das escolas particulares

Na lei vigente, a multa máxima prevista no estatuto das escolas particulares do ensino não superior era de 15 mil patacas. Com o novo regime, a multa máxima vai chegar aos 1,5 milhões. Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que estão a analisar a proposta de lei na especialidade, questionam as razões para este aumento. A comissão interroga ainda o que acontece aos alunos se o Governo suspender o funcionamento da escola.

Ontem, depois da reunião da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), Chan Chak Mo revelou algumas dúvidas dos deputados relativamente à proposta de lei do estatuto das escolas particulares do ensino não-superior, nomeadamente no que diz respeito às sanções. A comissão tem dúvidas sobre o valor das multas e sobre a suspensão do funcionamento das escolas. Para o presidente da comissão, “os alunos é que vão sofrer”.

No regime actual, as sanções previstas para as escolas que funcionem ou admitam alunos sem terem alvará variam entre as 1.500 patacas e as 15 mil patacas. No regime que está agora a ser discutido na especialidade, os valores sobem para as 500 mil patacas, valor mínimo, e 1,5 milhões de patacas, no máximo. “Nós queremos perguntar ao Governo porque é que aumentou as multas. Será que foi para as pessoas não violarem a lei?”, questiona Chan Chak Mo, acrescentando que a comissão entende “que as multas são pesadas”. “Aqui parece que a moldura é elevada, pode haver uma grande discricionariedade das autoridades”, disse o deputado.

Sobre a sanção de suspensão de apoios financeiros à escola, prevista no artigo 52 do novo diploma, Chan Chak Mo lembrou que “os alunos é que vão sofrer com isto”. No mesmo artigo está prevista a sanção de suspensão do funcionamento da escola, que será aplicada pelo prazo mínimo de um ano escolar e máximo de dois anos escolares. “Aqui nada diz sobre o destino dos alunos. Então os alunos vão ficar em casa? Aqui diz que as suspensões são aplicadas por um prazo mínimo de um ano escolar e um prazo mínimo de dois anos escolares. Durante este período, onde é que vão ficar os alunos? Os alunos ficam em casa vários meses?”, questionou o presidente da 2.ª comissão da AL.

Os deputados questionaram ainda o facto de estar previsto no novo estatuto que, “caso haja interesse público”, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) possa divulgar a decisão da aplicação das multas e das sanções obrigatórias. Na leitura de Chan Chak Mo, a DSEJ poderá divulgar a aplicação das sanções quer em Boletim Oficial quer na comunicação social. “Mas se tem a ver com ensino e educação, tudo tem a ver com interesse público. Porque é que definem aqui que é caso haja interesse público?”, pergunta.

Chan Chak Mo terminou dizendo que a comissão continua “com muitas dúvidas” e, assim, vão ser realizadas “reuniões técnicas entre a nossa assessoria e os representantes do Governo para obter respostas”.