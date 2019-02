Concurso do FDCT e Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal lançado até Junho

O concurso para o financiamento de projectos do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) de Macau e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) de Portugal será lançado ainda dentro do primeiro semestre deste ano. A data foi ontem revelada por Cheang Kun Wai, membro do Conselho de Administração do FDCT, que avançou Abril como um possível mês para o lançamento deste concurso. O PONTO FINAL contactou a FCT, que apenas confirmou que tal iria acontecer em 2019. O concurso de investigação, que visa financiar projectos no âmbito do mar, da informática e da medicina tradicional chinesa, surge na sequência de um protocolo assinado em Fevereiro de 2017, estando a ser preparado há, pelo menos, um ano.

A 23 de Fevereiro de 2017, o FDCT e a FCT assinaram um memorando de entendimento que previa o financiamento conjunto de projectos científicos e tecnológicos de equipas de investigação de Macau e Portugal. Numa resposta enviada a este jornal, em Março do ano passado, a fundação portuguesa dizia que “neste momento, está a ser preparado entre o FDCT e a FCT o primeiro concurso ao qual as equipas poderão apresentar os seus projectos para financiamento”. Um ano depois continua sem ser lançado nenhum concurso e Cheang Kun Wai atribui este atraso a uma possível falta de orçamento da parte portuguesa: “No ano passado já iniciámos cooperação e a comunicação com a FCT, mas eles ainda não prepararam porque, se calhar, não têm orçamento para aqueles trabalhos”.

O PONTO FINAL confrontou a fundação em Portugal com estas declarações, mas a entidade não respondeu a esta questão. “A FCT e a FDCT têm estado a trabalhar em conjunto para o lançamento de um concurso de investigação ao abrigo do protocolo estabelecido entre as duas fundações. Foi acordado entre as duas fundações que o primeiro concurso seria lançado em 2019, pelo que, neste momento, a documentação está a ser ultimada”, respondeu a FCT às perguntas deste jornal.

Cheang Kun Wai disse ainda ontem já ter recebido a versão final do projecto e que já “está tudo definido”. “No fim do ano passado recebemos uma versão optimizada e, no fim do mês passado, recebemos o projecto. Está tudo definido e esperamos, em 2019, arrancar com o projecto”, disse o responsável, acrescentando que tal deverá acontecer ainda no primeiro semestre.

Em Março do ano passado, a FCT explicou ao PONTO FINAL que o protocolo assinado entre as duas instituições visa “proporcionar o financiamento de projectos de investigação entre equipas de investigação dos dois países”, sendo que cada candidatura terá que ser submetida a ambos os organismos que seleccionarão até um máximo de três projectos. O montante para cada ideia seleccionada é de um milhão de patacas e 100 mil euros, para um período de três anos. Este concurso visa financiar projectos relacionados com as ciências do mar, a informática e a medicina tradicional chinesa. C.V.N.