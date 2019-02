Comissão “não fecha a porta” a consulta pública sobre novo regime dos contabilistas

A 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) reuniu-se ontem pela primeira vez para discutir na especialidade a proposta de lei do regime de registo e exercício da profissão de contabilistas. Depois da reunião, Vong Hin Fai, presidente da comissão, admitiu a possibilidade de uma consulta pública. “A comissão não fecha a porta para, no futuro, vir a auscultar as opiniões da sociedade”, disse o presidente da comissão. “Vamos primeiro solicitar informações ao Governo sobre as sessões de consulta organizadas no passado, depois é que vamos decidir se vamos proceder à recolha de opiniões ao sector”, acrescentou o deputado.

Vong Hin Fai levantou ainda a hipótese de as sessões de consulta feitas no passado não terem espelhado as opiniões de todo o sector: “Houve membros da comissão que reflectiram as opiniões dos profissionais do sector e foi dito que há profissionais que dizem que essas sessões de consulta feitas no passado foram dirigidas a algumas associações e, por isso, não foi para todos”.

Os deputados estão ainda “preocupados” com a designação da proposta de lei. “Neste momento chama-se regime de registo e exercício da profissão de contabilistas, mas essa designação está em harmonia com os outros diplomas da mesma natureza que estão a ser discutidos na especialidade?”, referiu Vong Hin Fai, dando os exemplos do regime legal de qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde e o regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social. “O que se designa por registo nesta proposta de lei, nos outros dois diplomas chama-se de inscrição”, referiu o presidente da comissão.

Este novo diploma prevê a fusão das designações de “auditores de contas” e “contabilistas registados”, que passam a ser denominados por “contabilistas”. Vong Hin Fai detalhou ainda que os contabilistas mantêm o nome e que os auditores passam a ser denominados como contabilistas habilitados a exercer a profissão. De acordo com os dados revelados por Vong Hin Fai, neste momento existem 120 auditores de contas, 14 sociedades de auditores de contas, 187 contabilistas registados e três sociedades de contabilistas. A.V.