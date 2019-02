Benfica regressa às vitórias, CPK soma e segue

O Benfica de Macau regressou ontem às vitórias na Liga de Elite, vencendo o Hang Sai por 4-0. Igualmente em partida a contar para o arranque da quinta jornada, o Chao Pak Kei voltou a justificar em campo a liderança isolada, goleando o Tim Iec por 6-0.

Pedro André Santos

O Benfica de Macau respondeu da melhor forma à derrota sofrida na jornada passada ante o Chao Pak Kei, vencendo ontem à noite o Hang Sai, por 4-0. A formação orientada por Cuco entrou da melhor forma e aos 12 minutos já vencia por 1-0 graças a um golo de Chan Man, através da conversão de uma grande penalidade. Do lance resultou também a expulsão de Ng Chi Wai, que viu o vermelho directo.

A jogar em superioridade numérica, o Benfica partiu para cima do adversário e voltou a marcar aos 19 minutos, por Felipe Denilson, cabendo a Nicholas Torrão fazer o terceiro, aos 42 minutos, através de um ‘pontapé de bicicleta’. O Hang Sai teve também alguns lances que poderiam ter resultado em golo, mas seria o Benfica que voltaria a marcar, novamente por Felipe Denilson, aos 75 minutos. “Tivemos sorte de marcar cedo, depois a expulsão tornou mais fácil. Foi um bom jogo, mesmo com um a menos criaram dificuldades, mas acho que foi justo o resultado”, disse o avançado brasileiro ao PONTO FINAL no final da partida. Denilson considerou que “foi uma boa resposta” à derrota sofrida na jornada passada, sublinhando a importância de continuar na senda das vitórias. “Faltam mais quatro jogos para acabar a primeira volta e não podemos mais falhar, o nosso objectivo é somar o máximo de pontos possível e só a vitória é que serve para a gente encostar no CPK. É lutar até ao final, tentar marcar os golos para a gente sair com os três pontos”, concluiu.

Do lado do Hang Sai, Renato Vieira lamentou a expulsão do colega de equipa logo no arranque do jogo. “Foi uma partida difícil, sabíamos que a qualidade deles é forte. Infelizmente, aos 10 minutos, acabámos por ter um jogador a menos e isso mudou completamente o nosso estilo de jogo. Ainda tivemos chances de fazer o golo, mas infelizmente pecámos na finalização. Agora é trabalhar e manter o foco”, disse o defesa brasileiro.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre a quebra de rendimento nos últimos jogos, Renato Vieira referiu que é apenas um momento menos positivo da equipa. “Contra o Chao Pak Kei fizemos uma grande partida, contra o Ching Fung e a Polícia fomos abaixo. Hoje [ontem] tivemos um plano de jogo até bom, infelizmente a perda de um jogador aos 10 minutos acabou por dificultar. Mas creio que vão elaborar uma forma de jogo melhor e vamos crescer na competição”, acrescentou o defesa brasileiro, apontando aos cinco primeiros lugares da tabela classificativa.

Na outra partida disputada ontem, o Chao Pak Kei voltou a não dar hipóteses ao adversário, goleando o Tim Iec por 6-0 com golos de Danilo Lins (14 e 80 minutos), Lei Ka Him (71), Diego Patriota (78) e Ho Ka Seng (81 e 83). A quinta jornada da Liga de Elite prossegue hoje com mais dois jogos. Às 19h05, o Monte Carlo vai medir forças com os Sub23, seguindo-se o embate entre o Sporting de Macau e o Ka I, às 21 horas. A jornada termina amanhã com a Polícia a defrontar o Ching Fung, às 19h05.