“Violência doméstica é quando há frequência e repetição [das agressões]”, diz Wong Sio Chak

Para ocorrer o crime de violência doméstica, é necessário que as agressões sejam repetitivas e frequentes. É esta a interpretação da lei de prevenção e combate à violência doméstica feita pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Na conferência de imprensa de apresentação dos números da criminalidade relativos a 2018, o governante deu um exemplo: “Se só for de vez em quando – este ano dá uma chapada, passados dois anos dá outra chapada – isto não é considerado como maus tratos, pode ser agressão entre o casal. Como sabem, os casais às vezes entram em brigas. Temos de ver se isto é repetitivo e frequente”.

“Se olharem para a lei, é muito fácil de perceber [a diferença entre o crime de violência doméstica e ofensas à integridade física]. Violência doméstica é quando há uma frequência e repetição e diz respeito a maus tratos psicológicos, físicos e sexuais”, referiu o secretário. Já o crime de ofensas à integridade física não precisa de ser repetitivo. “Basta uma vez, como, por exemplo, uma palmada”, explicou Wong Sio Chak.

As declarações do secretário surgiram após ter sido revelado que, dos 104 processos de inquérito relacionados com ofensas entre membros familiares instaurados pela Polícia Judiciária (PJ) em 2018, apenas dois foram remetidos ao Ministério Público como crimes de violência doméstica.

Sit Chong Meng, director da PJ, salvaguardou que “não recorrer ao crime de violência doméstica não quer dizer que não estamos a defender a vítima”, acrescentando: “Nós damos acompanhamento e cooperamos com o Instituto de Acção Social (IAS) para prestar medidas de apoio à vítima”.

Além disso, Wong Sio Chak apontou uma outra dificuldade na investigação de casos de violência doméstica: “Se a vítima achar que não faz mal nenhum e não denunciar o caso, para os investigadores é muito difícil. Temos de ver se a vítima quer ou não denunciar o caso”. A.V.