Tribunais têm interpretado a lei da violência doméstica de forma incorrecta, acusa Sulu Sou

O deputado Sulu Sou acusou os tribunais de terem uma interpretação diferente da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica daquela que foi a verdadeira intenção legislativa aquando da sua aprovação pela Assembleia Legislativa. Em específico, o pró-democrata aponta que, para um arguido ser acusado da prática do crime de violência doméstica, o juiz tem de denotar um comportamento reiterado, frequente e repetido. O também vice-presidente da Associação Novo Macau sublinha ainda a discrepância que existe entre o número de casos reportados à Polícia Judiciária (PJ) e aqueles que efectivamente resultam em condenações.

Dados avançados pelo deputado dão conta que, no primeiro ano de vigência da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, o Ministério Público (MP) instaurou 63 processos de violência doméstica que resultaram em apenas quatro acusações. No segundo ano, os casos de violência doméstica divulgados pela PJ atingiram os 104, mas apenas dois foram considerados crimes de violência doméstica e encaminhados para os órgãos judiciais. “Face à baixa taxa de instauração de processos, acusação e criminalização da violência doméstica, os assistentes sociais e profissionais da área jurídica questionam o seguinte: na prática, a vigente lei consegue responder às exigências da vítima quanto ao seu acesso aos tribunais para uma decisão justa e para a sua protecção?”, questiona o pró-democrata.

Sulu Sou baseia-se em sentenças judiciais proferidas nos últimos anos para concluir que, para os tribunais, “a violência doméstica tipifica-se pela sua prática reiterada, frequente e repetida”, conceito este que, defende, “não está inscrito no articulado da lei da violência doméstica” e “não se coaduna com a intenção legislativa de tolerância zero dessa lei”. “A quantas agressões, insultos ou abusos sexuais é que a vítima tem de se sujeitar para que esses actos de violência correspondam à tipificação de prática reiterada, frequente e repetida?”, questiona o deputado. C.V.N.