Serviços de Saúde aguardam decisão da vítima. Família à espera de detalhes da cirurgia em Singapura

A falta de comunicação entre os Serviços de Saúde e a vítima de violência doméstica foi ontem ilustrada com duas conferências de imprensa separadas. Se, por um lado, a família está à espera de informações sobre a cirurgia em Singapura, por outro, o hospital público diz que nada pode fazer até a paciente decidir onde quer ser operada.

A vítima de violência doméstica tem hoje uma consulta marcada no Centro Hospitalar Conde de S. Januário (CHCSJ) e os seus pais esperam que sejam divulgadas informações acerca da realização da cirurgia OOKP (osteo-odonto-keratoprosthesis) em Singapura. A paciente, reiterou ontem o seu pai em conferência de imprensa, encontra-se a aguardar pelos detalhes desta intervenção por parte dos Serviços de Saúde, e tem uma outra consulta marcada para 3 de Março com um médico do Reino Unido que também poderá realizar esta intervenção naquele país. Os Serviços de Saúde insistem que não recomendam a realização desta cirurgia em nenhum local, mas uma vez que uma instituição de caridade se propôs a financiar os custos desta operação em Singapura, o organismo disponibilizou-se para servir de intermediário, encontrando-se a aguardar por uma resposta da família.

Desde que o caso da mulher atacada pelo marido com óleo a ferver e líquido desentupidor no Verão passado foi tornado público pela deputada Agnes Lam, no início deste mês, que a família e os Serviços de Saúde têm sucessivamente apresentado versões contraditórias dos acontecimentos. Esta situação ilustrou-se ontem com a realização de duas conferências de imprensa separadas, a primeira da deputada Agnes Lam com o pai da vítima e, duas horas depois, outra dos Serviços de Saúde. Segundo explicou a também professora da Universidade de Macau, a paciente ainda não decidiu se quer submeter-se à cirurgia no Reino Unido ou em Singapura porque ainda não foi informada pelos médicos em Macau dos detalhes desta segunda opção. Por sua vez, os Serviços de Saúde reiteram que não aconselham a realização desta intervenção e que estão a aguardar pela decisão da família.

“Eles vão-se encontrar com os Serviços de Saúde amanhã [hoje]. O que eles esperam é poder receber alguma informação”, disse ontem a deputada, em conferência de imprensa. “Eles ainda vão considerar se ela vai para o Reino Unido ou para Singapura, porque eles disseram ao médico de Hong Kong, na passada sexta-feira, que já têm dinheiro para ir para o Reino Unido, mas agora o hospital disse-lhes que há a opção de ir para Singapura. Eles disseram que vão considerar isso também, mas querem saber qual é o hospital”, explicou Agnes Lam, acrescentando que a família já foi informada, através do médico em Hong Kong, do nome do hospital e do cirurgião em Singapura. “O médico do Reino Unido vem a Hong Kong a 3 de Março, por isso eles podem encontrar-se novamente com este médico. Eles ainda têm de se reunir com os Serviços de Saúde, por isso não podem dizer que vão tomar uma decisão depois de se encontrarem com este médico”, acrescentou a deputada, frisando que ainda nada está confirmado.

Agnes Lam anunciou ontem o encerramento da campanha de angariação de fundos, uma vez que já se reuniram 1,3 milhões de patacas, montante suficiente para suportar os custos da cirurgia no Reino Unido. Caso a decisão final seja Singapura, uma vez que uma instituição de caridade se disponibilizou para suportar esta opção, a deputada garantiu que o dinheiro doado será destinado à reabilitação da vítima. “Ela ainda precisa de fazer muitas operações na cara. Se, eventualmente, ela escolher ir para Singapura, o dinheiro será para a sua recuperação a longo prazo”, explicou.

VÍTIMA NÃO FOI NOTIFICADA PORQUE FALTOU A CONSULTA

Na segunda conferência de imprensa de ontem, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, reiterou que a Junta para Serviços Médicos no Exterior considerou existirem demasiados riscos na realização da cirurgia OOKP e, por isso, não foi autorizado o pedido da paciente ser submetida a esta intervenção no Reino Unido. “Achamos que esta cirurgia mostra um grande risco para a vítima e ainda não há resultados provados para confirmar o sucesso dessa cirurgia e também pode trazer complicações graves à vítima. Dito isto, a Junta para Serviços Médicos no Exterior não tem condições para autorizar o encaminhamento da paciente até ao Reino Unido para se sujeitar à referida cirurgia”, explicou o dirigente.

Questionado sobre o porquê de esta decisão ter sido avançada à comunicação social, através de um comunicado a 8 de Fevereiro, e não imediatamente à vítima, Kuok Cheong U, director do CHCSJ, justificou que não cabe à Junta para Serviços Médicos no Exterior notificar os pacientes e que a mulher faltou a uma consulta externa no Serviço de Oftalmologia do S. Januário na passada quarta-feira. “Não cabe à junta notificar a paciente. É o próprio médico que vai comunicar directamente com a paciente. Amanhã é que vamos fazer a consulta externa com a paciente – espero que ela não falte mais uma vez – e então eles podem comunicar entre eles”, disse o médico.

Horas antes, Agnes Lam explicou que o facto de a paciente ter faltado a esta consulta se deveu a um mal-entendido. “Originalmente eles tinham de ir ao hospital a 20 de Fevereiro, mas não foram porque pensavam que, por já se terem reunido no dia 14 [de Fevereiro], não precisavam de ir. Essa foi a última vez que eles comunicaram e, na semana passada, encontraram-se duas vezes”, disse a deputada.

SERVIÇOS DE SAÚDE À ESPERA DA DECISÃO DA VÍTIMA

Apesar de terem insistido nos riscos da cirurgia OOKP e de terem explicado que, com esta intervenção, a paciente pode não recuperar totalmente a visão, os Serviços de Saúde mostraram-se disponíveis para servir de intermediários entre a vítima e o hospital onde escolher ser operada. “Primeiro vamos confirmar qual é a instituição médica que vai fornecer este tipo de serviço, onde vai ser realizada a primeira consulta, qual o médico que vai ser responsável. Esses são os serviços que nós podemos fornecer”, detalhou Kuok Cheong U. “Mesmo que a cirurgia tenha sucesso, não quer dizer que, durante toda a vida consiga manter este estado. Tem que enfrentar muitos outros riscos como perder a visão ou resultar em fracasso”, sublinhou o director do CHCSJ, acrescentando que esta é a única opção disponível.

Lei Chin Ion disse que a instituição de caridade apenas se disponibilizou para financiar a cirurgia em Singapura porque apenas ali consegue suportar os custos. “A instituição de caridade foi contactada pelo secretário [Alexis Tam] que manifestou que só pode financiar as despesas médicas da cirurgia em Singapura e nunca essa instituição propôs outra coisa. A instituição afirmou que só consegue pagar as despesas para Singapura e não para o Reino Unido. As despesas de Singapura são praticamente metade das despesas do Reino Unido”, explicou o dirigente. Kuok Cheong U disse não saber os custos desta operação em nenhum local onde é realizada porque, uma vez que não é aconselhada, os Serviços de Saúde não reuniram informações sobre os preços.

O director do CHCSJ reiterou a posição anteriormente manifestada pelos Serviços de Saúde de que se encontram a aguardar pela decisão da família. “Nós estamos a aguardar pela decisão da família. Enquanto a família não nos apresentar a decisão sobre querer ou não querer ir para Singapura nós não podemos fazer nada. Se eles acham que nós é que não tomamos uma decisão, eu penso que não é esta a verdade e lamentamos isso”, frisou o médico.